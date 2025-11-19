Altius-600M無人機首亮相　顧立雄視導：作戰能量邁出重要一步

▲顧立雄聽取專人說明Altius-600M攻擊型無人機性能諸元。（圖／國防部提供）

記者蘇靖宸／台北報導

美國去年售台約3.6億美元的新型攻擊無人機飛彈系統軍購案，包含彈簧刀無人機（Switchblade-300）及反裝甲（Altius-600M）2種型別，目前已陸續交貨。國防部長顧立雄昨視導陸軍無人機訓練中心，並見證官兵演練演練射擊Altius-600M金屬彈。顧立雄說，Altius-600M攻擊型無人機陸續接裝，象徵國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步。

國防部19日發布新聞稿指出，顧立雄昨視導陸軍無人機訓練中心，除聽取任務簡報，並走訪「室內飛行訓練場」、「沉浸式教室」，了解授課裝備性能諸元，以及受訓班隊課程設計與訓練模式，隨後官兵也演練射擊Altius-600M攻擊型無人機訓練金屬彈，展現接裝成果。

▲顧立雄觀看Altius-600M攻擊型無人機發射程序演練。（圖／國防部提供）

國防部說，顧立雄肯定無人機訓練中心按計畫執行各項訓練，循序漸進強化官兵操作技巧，以及任務規劃、戰術運用及戰力整合能力，並期許單位不斷精進，以肆應未來作戰型態。

「Altius-600M攻擊型無人機將持續撥交實兵部隊，未來結合戰演訓時機驗證效能。」顧立雄表示，烏克蘭的實戰經驗顯示，即使在戰場上面對人力、資源劣勢，但廣泛地創新運用無人載具，仍可發揮不對稱作戰優勢，而Altius-600M攻擊型無人機陸續接裝，象徵國軍建構無人載具作戰能量，已邁出重要一步。

顧立雄也說，未來三軍將陸續籌獲各型無人機，並同步發展訓練規範及作戰教則，朝「新訓練、新思維、新裝備、新科技」方向發展，提升整體防衛作戰效能。