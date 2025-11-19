中國人赴日喊卡「損失恐飆2.2兆日圓」　小旅行社80%訂單慘蒸發

▲中國遊客占日本入境人數的1/5，旅遊禁令將衝擊日本觀光業。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」言論引爆中日外交危機，中國呼籲公民暫緩赴日旅遊之後，總部位於東京的「東日本國際旅行社」失去今年剩餘時間的8成訂單，專家學者估算，該禁令將導致每年高達2.2兆日圓的經濟損失。

「東日本國際旅行社」是一間主要服務中國旅遊團的小公司，已因旅遊禁令蒙受巨大損失。副總裁于錦心（Yu Jinxin，音譯）表示，該公司曾挺過2012年釣魚台抵制風波，但若這次兩國關係持續惡化，恐將造成毀滅性打擊，「如果這種情況持續1、2個月，我們還能應付。但如果情況持續惡化，顯然會對我們的業務產生重大影響。」

《路透社》引述世界旅遊觀光協會（WTTC）數據報導，觀光業占日本國內生產毛額（GDP）約7%，也是近年經濟成長的主要推動力。官方數據顯示，來自中國及香港的遊客更占總入境人數1/5。

野村綜合研究所估算，這次旅遊抵制潮可能導致每年2.2兆日圓（約新台幣4420億元）的損失。自從北京14日發布旅遊禁令以來，日本觀光相關股票已經下跌。目前逾10間中國航空公司針對今年所有赴日航線提供退票服務，分析人士估計，大約50萬張機票已被取消。

