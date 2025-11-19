獨／八仙樂園40年員工蔡姐在門口遭撞亡　「希望能重開」成遺願

記者黃宥寧／台北報導

淡江大橋即將通車，八里周邊再受關注，然而在這片已封閉多年的八仙樂園外，一名默默守候40年的老員工卻永遠回不來。蔡姓女員工在每天必經的樂園門口斑馬線遭撞身亡，肇事李女也遭起訴。令人鼻酸的是，《ETtoday新聞雲》去年8月走訪八仙時，才剛與她談過話，那份溫柔如今竟成最後身影。

▲蔡姐守護八仙樂園40年，最後倒在門口馬路。（資料圖／記者黃宥寧攝）

去年採訪當天，八仙入口招牌褪色破損，停車亭貼著暫停開放，四周安靜得有些落寞，唯獨地面被掃得乾乾淨淨。記者才走近沒多久，蔡姐便從園區裡緩緩走出來，輕聲提醒：「這裡私人土地，不開放參觀喔。」語氣很軟，沒有責備，反而像怕記者為難。那份多年習慣下來的溫柔與責任感，在荒蕪的園區裡格外明顯。

▲《ETtoday新聞雲》去年曾造訪已歇業的八仙樂園。（資料圖／記者黃宥寧攝）

簡單聊了幾句後，她靦腆地說：「我是40年的老員工了！」從1989年開園起就在八仙工作。塵爆後園區封閉，她仍照著過去的節奏巡查、打掃，「我們每天都在這到處走、整理得很漂亮啦。」說到這裡，她的眼眶微微紅，像是忍著什麼沒說出口。

她也輕聲補了一句：「其實我很希望有一天，它能再開起來。」不是為了人潮，而是因為那裡有她40年的青春與回憶。

聊著聊著，她乾脆把掃把放在一旁，掏出手機給記者看女兒的照片，語氣裡藏不住驕傲：「我女兒很漂亮、也很孝順。」說到女兒時，她笑得特別燦爛，像是心裡最柔軟的部分被輕輕碰到。她還提到，女兒總是問她：「妳怎麼那麼愛上班？怎麼那麼愛八仙？」當時聽來像玩笑，如今回想，每句都帶著母女之間的深情。

她也提到早年通勤的辛苦，要從淡水搭船來上班，但仍自豪地說：「我上班從來沒有一天遲到過，連颱風天也沒請假。」訪談時語氣輕鬆，如今回頭看，那種把工作當成責任、當成信念的堅持，格外讓人心疼。

採訪最後，她指著園區裡頭說：「我們每天都在這走。」短短一句話，如今沈甸甸的。因為今年初，她就是在這條走了幾十年的斑馬線上遭撞倒，送醫仍不治，從此再也沒能回到這裡。

蔡姐非常親切，聊開後甚至說改天要約記者一起吃飯，臨走前還互加了 LINE。那天短短的交流，如今回想都讓人鼻酸，怎麼也沒想到，那竟是最後一次見面。

蔡姐陪八仙走過最熱鬧的年代，也陪著它慢慢沉寂；可惜走了40年的路，最後卻沒能走完那條馬路。如今園區依舊安靜，但缺了她，一切都跟以前不一樣了。