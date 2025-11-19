恐怖洗車場老闆！砍殺討薪員工還押他全家　連戶頭3千元也領光

記者邱中岳／台北報導

北市警局中山分局日前接獲報案，一名男子在洗車場上班，卻被老闆持開山刀砍殺，事後還將全家人押至洗車場簽立本票，警方追出主嫌等5人到案，才發現是男子被主嫌以毀損車輛理由苛扣薪資，後來更不發薪資，在男子上門理論時還持刀砍人，事後更向男子父母表示，因為男子離職缺人手，要家長支付每個月1萬元賠償損失。

警方調查，23歲的蘇姓男子，從2023年2月份開始在李姓男子（30歲）經營的洗車場上班，卻頻頻被以把客人愛車弄壞，包括刮傷、毀損等理由苛扣薪資，原本2.8萬的薪資，每個月幾乎都只能領1.5萬，甚至從2024年開始就不發薪資，蘇男向李要求付款時，竟遭李持開山刀砍殺背部，被送往醫院救治。

▲洗車場員工被苛扣薪資，離譜老闆還不發薪水，員工討薪資還被持刀砍殺。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，李姓老闆離譜事件不僅於此，就算蘇男事後離職他還不罷手，以蘇離職後導致洗車行沒有人手幫忙，造成其他員工忙不過來，要求每個月要支付1萬元的賠償金，甚至還不時巧立名目向蘇男一家人索討費用，期間還將蘇男及其62歲的蘇姓父親以及2名弟妹強押至洗車場，並毆打蘇父。

蘇姓父親被打後，李男等人又連繫蘇姓母親趕來救人，領光一家人存款裡的3千元後，才將蘇男一家人放走。據悉，蘇男一家是低收入戶，平時靠蘇母當洗碗工、蘇父在餐廳打工以及蘇男在洗車場打工養活一家五口，卻遇到惡質洗車場的李姓老闆，變本加厲向員工以及其家人以各種名目索討費用。

▲李姓洗車場老闆砍殺員工，甚至還逼一家人吐錢賠償損失。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方日前掌握李姓男子等5人涉案，並前往李男等人住處以及洗車場分別進行搜索，查扣手機、債務資料以及商業本票等證物，訊後將李男等人依照《組織犯罪條例》、妨害自由、傷害以及妨害秩序等罪嫌移送台北地檢署偵辦。