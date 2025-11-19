獨／驚悚！八仙資深40年員工揮手過馬路仍遭撞倒　命喪樂園門口

記者黃宥寧／台北報導

淡江大橋即將通車，八里地方看好觀光人潮將回流，也讓沉寂十年的八仙樂園再度受到關注，新北市長侯友宜更公開表示支持重啟。就在討論聲浪漸起之際，今年初卻發生一起令人鼻酸的意外，1名婦人遭轎車撞倒後不治，經查，她竟是曾在八仙默默奉獻40年的資深員工「蔡姐」。士林地檢署日前偵結，依過失致死罪起訴肇事的李姓女駕駛。

▲新北市八里區1名在八仙樂園工作40年的蔡姓老員工上班遭撞亡。（圖／記者黃宥寧翻攝）

事故發生於今年2月18日中午12時52分。當時30多歲的李姓女子駕駛的是中華汽車投資的台灣英倫摩里斯汽車（MG Taiwan）新車要價89.9萬元起，行經八里區中山路三段112號前的行人穿越道，當下正停等紅燈。

依規定，車輛行經行人穿越道時應暫停、讓行人優先通過。但燈號轉綠後，李女起步時未注意左前方路況，未察覺蔡姓女子正走在斑馬線上，蔡女為提醒對方還曾抬手示意。

然而，李女仍直接向前開，車頭當場撞上蔡女，造成其倒地、頭部著地，導致頭部外傷併急性硬腦膜下出血。蔡女送醫搶救後始終未恢復意識，最終於3月間傷重不治。

蔡女的女兒痛失母親，因此提出告訴，李女在警詢與偵查中坦承當時「沒有注意前方」，雙方調解也未能達成共識。

檢察官調閱路口監視器、行車紀錄器與跡證後，認定李女行經行人穿越道時未停讓行人、注意義務明顯違反，才釀成死亡事故，遂依《刑法》過失致死罪將她提起公訴。