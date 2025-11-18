中日官員磋商無進展　陸外交部：敦促日方收回錯誤言論

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（圖左）離開大陸外交部。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（18）日與大陸外交部亞洲司司長劉勁松在北京會面，外界關注雙方談話後，對中日近期外交上的摩擦是否有緩解之助力。對此，大陸外交部發言人毛寧表示，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，並敦促日方收回錯誤言論。

據了解，金井正彰是昨（17）日抵達北京，並於今日與劉勁松會面。行程中，金井正彰只要露面，均始終保持一張面無表情的「撲克臉」，對媒體的提問也不發一語，神情十分凝重。

《央視》也在兩人會面後釋出在大陸外交部門口，金井正彰準備離開的畫面，只見劉勁松雙手插在口袋裡，展現出的態度並不友善。

▲大陸外交部發言人毛寧。（圖／翻攝大陸外交部官網）

對於兩人磋商後的結果，毛寧表示，中方就日本首相高市早苗涉華錯誤言論再次向日方提出嚴正交涉，「高市的謬論嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重破壞戰後國際秩序，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神，從根本上損害中日關係政治基礎，性質和影響極其惡劣，激起中國人民的公憤和譴責。」

毛寧強調，「中方嚴肅敦促日方收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端，以實際行動認錯糾偏，維護中日關係政治基礎。」