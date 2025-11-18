中敘聲明謬稱「台灣是中國領土」　外交部批霸凌行為：散播荒唐言論

▲外交部。（圖／記者詹詠淇攝）

記者詹詠淇／台北報導

針對《中華人民共和國和阿拉伯敘利亞共和國外交部長聯合聲明》貶損我國主權內容，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」，外交部今（18日）嚴正譴責並駁斥，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為。外交部對中國持續在國際間誘拉他國，散播貶損我國主權的荒唐言論，予以嚴正譴責，並對敘利亞過渡政府屈從順應中國威權的行徑深表遺憾。

外交部今透過新聞稿指出，敘利亞外交暨僑民部長Asaad Hassan al-Shibani 於11月17日訪問中國，會晤中國外長王毅並於會後發表《中華人民共和國和阿拉伯敘利亞共和國外交部長聯合聲明》，謬稱「台灣是中國領土不可分割的一部分」等嚴重悖離事實的文字。

外交部對於中國政府持續在國際間透過誘拉他國，散播貶損我國主權的荒唐言論，予以嚴正譴責，並對敘利亞過渡政府屈從順應中國威權的行徑深表遺憾。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何意圖扭曲台灣主權地位的說法，都是侵害國際和平與穩定的霸凌行為，也無法改變雙方互不隸屬的客觀事實與現狀。

外交部再次呼籲國際社會認清中國威權本質，以及其將台灣議題曲解成內政問題並阻止國際支持台灣的意圖；同時籲請國際社會持續以具體行動予以反制，明確反對中國企圖改變台海現狀的惡劣行徑，以共同維護台海及印太區域的和平、穩定與繁榮。