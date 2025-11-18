金井正彰談話結束離開大陸外交部　陸官員雙手插口袋送客

▲日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰（圖左）離開大陸外交部。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會答詢時的「存立危機事態」論述引爆中日兩國之間的外交風波，並且逐漸升級到旅遊、經濟等雙邊關係。對此，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰昨（17）日飛抵北京，期待透過面對面的方式，與大陸外交部相關官員進行對話，以緩解持續升溫的緊張關係。

金井正彰今（18）日下午14時許步出大陸外交部大門，顯示與大陸官方的談話已經結束，媒體對其提問，他則是一言不發的未作出任何表態，後續情況仍待其主動對外說明。

據了解，大陸外交部是由亞洲司司長劉勁松與金井正彰會面。根據《央視》釋出的畫面顯示，金井正彰手上提著公務包，神情頗為無奈，一旁的劉勁松則是雙手插在口袋，臉色及態度看來極度不友善。

對於金井正彰的到來，大陸央媒持續保持低調，幾乎沒有相關報導，僅部分港媒及日媒成為跟進採訪的主角，陸媒也多以引用方式報導，可見對其赴北京的這趟行程只願以「輕描淡寫」方式帶過。

金井正彰在前往大陸外交部前，從居住的飯店離開時，便有港媒和日媒一擁而上，希望能從他口中得知一些可靠資訊，然而，金井正彰卻是面無表情、神色凝重的朝前走著，也側面顯示出，就目前這階段看來，中日外交衝突上的結，十分難解。