大陸 大陸焦點 特派現場

《鬼滅：無限城》陸票房大跌　陸媒批：高市早苗粗暴干涉內政

記者廖翊慈／綜合報導

日本超人氣動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》14日在中國正式上映後，旋即引爆觀影熱潮。截至2025年11月16日晚間，累計票房已突破3億元（人民幣，下同）。不過，17日票房疑似受到中日關係緊張影響，較前一日減少6460.67萬元。

▲《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》中國版海報。（圖／翻攝自微博）

▲《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》中國版海報。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，受日本首相高市早苗涉台發言的影響，《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》票房已連續3天下跌，11月17日該片票房為2539.41萬元，較前一日減少6460.67萬元。

原本上映首日反響相當熱烈，各大社群也出現滿滿討論。相關業者表示，受高市早苗言論的影響，《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》不會延期上映時間，部分影城恐將考慮提前下檔。

▲《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》上映首日反響熱烈。（圖／翻攝自微博）

▲▼《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》陸票房17日大跌。（圖／翻攝自微博）

▲▼《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》陸票房17日大跌。（圖／翻攝自微博）

▲《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》上映首日反響熱烈。（圖／翻攝自微博，上同）

不僅如此，《蠟筆小新：熾熱的春日部舞者們》（台灣譯：《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》）、《工作細胞》等多部進口日本影片也在17日宣布，將暫緩上映。受影響的日本電影還有《初吻》、《昨日青春》、《8號出口》等，令不少影迷相當難過。

▲多部「日本電影」突宣布從中國撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲▼多部「日本電影」突宣布從中國撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲▼多部「日本電影」突宣布從中國撤檔。（圖／翻攝自微博）

▲多部「日本電影」突宣布從中國撤檔。（圖／翻攝自微博，上同）

不過也有人表示，「週一，都上班呢，肯定跌啊，你在說什麼」、「這個時候抵制上映的，最後虧損的不還是引進鬼滅之刃的中國企業，盲目抵制日漫不等於愛國」、「跌了倒楣的也不是日本人啊」、「每次國際問題上出事，總愛牽扯一堆不必要的事情」、「抵制了能影響啥，對日本人又沒差」。

多數陸媒更直接將此現況，全部歸咎於高市早苗。中國外交部也對此表達強烈不滿，「日本首相高市早苗在國會公然發表涉台錯誤言論，粗暴干涉中國內政，引發中方多部門強烈抗議，並採取相應措施。」

中國外交部發言人林劍還表示，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容許任何外部勢力干涉，我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚！ 」

相關新聞

日中關係緊張　外交部：台灣不是問題而是解答

日中關係緊張　外交部：台灣不是問題而是解答

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論引爆北京怒火，怒批勿踩「台灣問題」紅線，日中關係緊張。對此，外交部發言人蕭光偉今（18日）表示，「台灣從來就不是問題，台灣是解答」，呼籲中方應善盡大國責任，停止任何危害區域穩定安全的挑釁做法，我方也將密切關注中方近期挑戰國際秩序造成區域緊張趨勢、情勢的各種作為。

日當局擬發布「留學生安全警戒」

日當局擬發布「留學生安全警戒」

中日為台灣槓上　聯合國最新回應

中日為台灣槓上　聯合國最新回應

中國強硬報復日相挺台　韓媒：習近平面子問題

中國強硬報復日相挺台　韓媒：習近平面子問題

陸10航司赴日機票免費退 退團潮跟進「費用旅行社得自行承擔」

陸10航司赴日機票免費退 退團潮跟進「費用旅行社得自行承擔」

