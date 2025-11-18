張大春罵名嘴挨告逆轉判無罪　出庭討刑事補償：不讓國家欠我錢

▲作家張大春罵名嘴劉駿耀被判罰金3000元定讞，10年後改判無罪確定，他再提告要求刑事補償，18日到台北地院出庭表示「不能讓國家欠我錢」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

已故名嘴劉駿耀生前於2014年主持廣播節目，諷刺民進黨前主席林義雄絕食反核四一事，作家張大春聽不慣，寫臉書批劉「下流胚」等語，被劉指控加重誹謗，張被依公然侮辱罪判罰3000元定讞，經非常上訴成功、日前改判無罪確定，張提告聲請刑事補償6000元，張大春今（18日）到台北地院出庭表示「不能讓國家欠我錢！」

今庭訊僅約10分鐘結束，張大春和律師出庭主張，要求討回當年繳交的罰金3000元，外加求償10年來不斷有媒體報導這件往事、造成張名譽受損的補償3000元，法官諭知候核辦，可能直接裁定准駁。

現年68歲的張大春在法庭外受訪表示：「我實在不希望，中國民國欠我錢，國家欠我個人錢，不好意思嘛！所以要還我」，對於事隔10年獲判無罪確定，張說「從第一天開始，我就知道我無罪。」那麼被判罰時有無不服氣？他連說：「也沒有！叫我罰我就罰！但是不應該罰，總要真相大白嘛！」他還耍冷笑說「大相真白！」

本案源於2014年4月29日下午2點多，張大春開車聽劉駿耀主持News98電台「非耀不可」節目，評論林義雄絕食反核四一事諷刺「沒有飯吃，所以乾脆絕食」等語，張認為劉刻薄，停在路邊上網，在臉書PO文批「News98有這麼下流的節目主持人，我踏馬的真覺得可恥！」、「就是說你劉駿耀」。

隔天張大春見劉駿耀留言回嗆「您那『踏馬的下流』就留給自己用吧！」他再補上「說的人還不知道自己下流，再罵你下流胚也不值了，真不知腦子裡裝什麼屎！」等語。

劉告張涉嫌加重誹謗，北院一審判張無罪，二審高院認為張第1篇PO文未引述劉在廣播節目的原文，屬於抽象謾罵，網友無法從字面得知張為何批劉，張回文以「真不知腦子裡裝甚麼屎！」一語反擊劉，也屬攻擊性粗鄙言語，改依公然侮辱罪判罰金3000元定讞。

張大春繳納罰金執行完畢，仍不服，2024年聲請檢察總長提起非常上訴，最高法院發回高院更審，高院更一審認為張的用語雖負面，仍屬評論公共議題，今年（2025年）7月31日改判張無罪確定。

張大春今表示，聲請討回已繳罰金，被要求須提告勝訴才能發還，因此提起本件刑事補償訴訟，而劉駿耀已於2018年12月因胰臟癌病逝，享年52歲。