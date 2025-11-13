涉牛奶針害死車模界林志玲！回春名醫被指性騷...怒控女方吞敗

▲名醫吳紹琥涉醫療過失致死案正接受調查，又遭網路爆料在診療時性騷擾病患。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

醫美名醫吳紹琥因涉嫌施打牛奶針，導致車模蔡語芯不治身亡，相關過失責任仍在等待最後的醫療鑑定報告結果，日前另有1名陳姓女子在網路上爆料，曾遭吳紹琥性騷擾，「我感覺被侵犯很噁心」，吳紹琥憤而控告妨害名譽。台北地檢署13日以陳女在事發當時有報案，內容可受公評等理由，處分不起訴陳女。

有「車模界林志玲」之稱的蔡語芯，5月底到台北市法瑞診所找「回春名醫」吳紹琥進行舒眠療程，卻疑似在施打有鎮定作用的牛奶針後，生命跡象出現異常，經急救不見好轉，蔡語芯被送醫後陷入昏迷，直到6月由家屬同意拔管，檢察官會同法醫相驗解剖後，全案現以他字案調查中。

疑似牛奶針害命的新聞傳開後，陳姓女子在Threads上轉貼吳紹琥涉案新聞並撰文「我從沒想過，我會發出這種貼文 但五年了，我不能再沉默了」，陳女自述當時剛踏入自媒體，被邀請體驗減肥針，「我以為是難得的合作機會 卻沒想到一步步走進了深淵」 ，「他說瘦身點滴能瘦身 還特別為我加了美白與顧肝的成分 我信了」。

▲陳女回憶5年前被吳紹琥侵犯的經過。（圖／翻攝Threads）

但是在打點滴的過程中，陳女的手臂直接血噴滿地，陳女回憶當時「我問他這樣正常嗎？他說沒事啦」，就在陳女暈眩無力的狀態下，「就在我無法動彈的狀態下 他未經同意靠近我、親我、摸我」，「那一刻，我感覺被侵犯很噁心」，陳女並在自己的回文中標註「MeToo」、「醫美性騷擾」、「我不再沉默」、「律師媒體協尋中」等關鍵字。

檢察官調查陳女在事發後，確實曾到附近派出所報案，只是在敘述受害過程之後，表示還要再思考是否正式提告，所以案件並未進入調查程序，而陳女事隔多年後陳述個人經歷，與當時指控的內容大致相符，有關醫師執行業務時性騷擾等事項，屬可受公評之事，因此以犯罪嫌疑不足等理由，處分陳女被控妨害名譽案不起訴。