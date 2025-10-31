　
社會焦點

陳玉珍自認撤回刪預算提案遭抹黑　告張惇涵求償150萬輸了

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委陳玉珍告行政院秘書長張惇涵求償150萬元，台北地院今（31日）判陳敗訴。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃哲民／台北報導

現任行政院秘書長張惇涵今年（2025年）4月仍任總統府副秘書長時，在網路節目指稱，國民黨立委陳玉珍提案刪除中小及新創企業科技應用等預算10億餘元，陳認為早就撤案卻仍遭抹黑，提告要求張賠償150萬元並刊登她的勝訴啟事，台北地院審理認為張對可受公評之事合理評論，今（31日）判陳敗訴，全案還可上訴。

張惇涵今年9月1日就任行政院秘書長，今年4月9日，他以總統府副秘書長身分到網路節目《齊有此理》，討論美國總統川普對等關稅政策對台灣的衝擊，以及總統賴清德「祭出五大對策幕後！分析有兩大目的！藍喊停止大罷免「有兩個無法』」等內容時，提及陳玉珍刪除預算一事。

張惇涵在節目中，駁斥國民黨立院黨團總召傅崐萁聲稱「刪除1439億元預算，剛好可以拿來支持產業」的說法，張指出，陳玉珍與國民黨立委林思銘，提案刪除經濟部中小及新創企業署「中小及新創企業科技應用」預算2億元、「中小及新創企業發展」8.1億元，此舉影響產業發展。

▲新任行政院秘書長張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）

▲現任行政院秘書長張惇涵。（圖／記者林敬旻攝）

當時正逢多位藍營立委遭遇大罷免威脅，陳玉珍立刻回應指出，經濟部中小及新創企業署向她說明後，她早就撤回張惇涵所稱的提案、連表決都沒有，且美國關稅衝擊傳統產業、非新創產業，張卻帶頭造謠；張則反擊陳「避重就輕」、企圖用「刪除未遂」掩飾提案行為。

陳玉珍憤而由同黨立委陪同，4月14日到台北地檢署，指控張惇涵涉犯加重誹謗罪嫌與違反《公職人員選舉罷免法》，企圖散布錯誤資訊煽動民眾支持大罷免，陳另提起本案向張求償精神慰撫150萬元，並須在報紙全國版頭版，刊登她勝訴啟事各3天。

北院審理認為，張惇涵基於陳玉珍確實有提案刪除預算的事實，對可受公評之事合理評論，應受言論自由保障，發言內容也未不法侵害陳的名譽權，今判陳全部敗訴，可上訴。

10/29 全台詐欺最新數據

