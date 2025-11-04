　
社會 社會焦點 保障人權

退休男2度譙黃捷「X妳老母」　2法院審理「一判無罪一罰6千」

▲民進黨立法委員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲民進黨立法委員黃捷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名退休林姓男子，今年（2025年）4月到民進黨立委黃捷臉書粉專，留言辱罵「幹妳老母」等語，經士林地院認定出於政治立場的「偶發負面言論」，判林男無罪，但林男早在今年2月，在黃捷的紀念二二八週年貼文，也留言辱罵「幹妳老母」等語，台北地院認定林男目的只是羞辱，依公然侮辱罪判罰金6000元，可上訴。

今年2月28日，黃捷在自己臉書粉專發表《記取歷史、緬懷傷痛、走向未來》的紀念二二八事件78週年貼文，包括「認識台灣曾有的傷痛，才有機會和解共生，團結穩步前行」、「推動轉型正義的腳步，從未停歇」等語。

林男當天看見黃捷貼文，涉具名留言「幹妳老母！黃捷！二二八你出生了？那些都該死的好嗎？最妳（按，應為「好」）你死了民進黨也給你立碑！操你媽BB」等語，黃捷發現後，隔月（3月）5日報警究辦。

靠退休金過活的林男到案坦承留言、否認不法，堅稱沒針對黃捷，也沒辱罵或攻擊人的故意，自稱患有嚴重憂鬱症與失眠症，對網路上比較敏感的東西，易有情緒反應，事後已刪除本件留言並封鎖黃捷帳號。

北院審理認為林男本件留言，構成不特定人均可共見共聞的「公然」狀態，且用語粗鄙，脈絡並非開玩笑或口頭禪，而是靠譏罵來貶損黃捷名譽和尊嚴，達成羞辱目的，足以使黃捷感到難堪。

北院指林男辯稱留言「只是一種情緒上的反應跟評斷」，純屬卸責之詞，其行為也超出一般人合理容忍範圍，更無益於公共事務思辨，審酌他不認罪、沒和解，無犯罪前科，依公然侮辱罪判罰金6000元，可上訴。

不料本案發生不久，林男今年4月28日又到黃捷粉專，對另1篇PO文留言辱罵「操妳涎（按，應為贅字）媽黃捷、警消人事條例從首擋到尾、有臉去這些權關、幹妳老母!」被黃捷委託服務處主任報警查獲，林男刪除留言，到案不認罪。

後案由士林地院審理，比北院審理的前案早2周宣判，儘管林男2篇留言都罵了「幹妳老母」粗話，但士院認為，短暫言語攻擊，如未反覆、持續恣意謾罵，就難認定為故意貶損他人名譽。

士院並引用司法院憲法法庭113年度憲判字第3號判決意旨，針對公共事務議題發表涉及他人的負面評價，縱然被批評者感覺不悅，但這種負面評價可能促進公共思辨，若冒犯或影響程度輕微，應仍在一般人合理忍受範圍內。北院審理前案，以同一份憲法法庭判決，認定林男構成公然侮辱。

士院指林男留文針砭黃捷在立院不支持優化警消退撫待遇，竟還有臉面參訪警消機關、搭乘海巡艦艇出海，評論內容為可受公評之事，用語雖粗鄙不堪，但僅說1次，屬於批評黃捷政治立場的「偶發負面言論」，黃捷身為民代，不能期待只聽到讚美但厭惡指摘。

士院認為旁人一看即知林男留言，是激烈質疑黃捷的政治言行，不致因此貶損黃捷名譽，PO文留言區有多人聲援黃捷，可見林男「充其量僅傷害黃捷名譽感情」，仍應受言論自由保障、以免寒蟬效應，據此判林男無罪，可上訴。

士院的後案判決日前引發熱議，黃捷公開表示「深表遺憾，也難以接受」，她認為林男留言與公共事務無關，而是涉及性羞辱，她會上訴，強調「女性沒有義務要容忍這些性羞辱」、「遏止仇恨言論的網路風氣，從你我做起」。

11/02 全台詐欺最新數據

