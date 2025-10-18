　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

急診醫師不給住院…他罵「瞎了他X的狗眼」　判罰金8千再賠5萬

▲安泰醫院外觀 。（圖／安泰醫院提供）

▲許男因車禍被送往安泰醫院急診， 卻因醫師不讓住院發文怒罵。（圖／安泰醫院提供）

記者葉品辰／屏東報導

屏東一名許姓男子車禍送醫後，因不滿主治醫師未安排住院，竟在臉書公開社團「東港事你我的事」發文痛批醫師「瞎了他媽的狗眼」，甚至連醫院也一併辱罵。事後醫師報警提告，檢方依公然侮辱罪聲請簡易判決處刑，屏東地方法院日前判許男妨害名譽成立，判處罰金8千元，得以每日1千元折算易服勞役；民事部分則依侵權行為損害賠償應給付醫師5萬元。

判決指出，許男於113年3月15日下午在屏東新園鄉發生車禍，送往東港安泰醫院急診治療後，因醫師評估無住院必要，建議返家休養。許男不滿處置，連續3日返回醫院要求住院未果，隨即於臉書公開社團「東港事你我的事」發文，稱「安泰呀、安泰！急診醫師魏XX真瞎了他媽的狗眼，我全身又縫又貼的不用住院觀查。若輕微插挫傷，對方林先生會死？去他媽的安泰！」該篇貼文被不特定多人閱讀轉傳，嚴重貶抑醫師人格與專業評價。

許男稱自己有口腔癌、心肌梗塞、高血壓跟糖尿病，醫生還吼自己「安泰就沒病床，你是要安怎？」，更憤怒表示：「醫生怎麼可以吼病人？」法官則反駁，急診即戰場，言語上難免無法隨時保持禮貌，且醫療業也不是服務業，沒有情緒勞動之義務。

法官審理後認為，許男的貼文明顯具蔑視、貶抑意味，已逾越一般人合理忍受範圍，並非公共議題討論或情緒性玩笑，而是出於故意公然侮辱，但考量許男坦承犯行、態度尚可，雖未與醫師和解，仍認為妨害名譽罪名成立，判處罰金8千元，得以每日1千元折算易服勞役；民事部分則依侵權行為損害賠償應給付醫師5萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
540 2 4069 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中共官媒點名5家台灣企業　為「心戰大隊」提供支援
快訊／扯！大谷翔平「第三轟」　6局飆10K退場
鄭家純夢幻婚禮後生子先留台灣　婚前協議曝光
6分鐘震2次　氣象署：3天內恐出現規模5餘震
大谷翔平開外掛！投手雙響史上第一人　超越貝比魯斯紀錄
地牛翻身「北部人超有感」！大票急求1地平安：花蓮還好嗎
日本直擊／鄭家純Akira輕井澤舉行婚禮　親友120人見證
快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗
快訊／又震！10:10規模4.1地震　最大震度2級
快訊／大谷翔平又炸單場雙響砲！5局狂飆8K無失分

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

驚悚意外！77歲老農整地燒雜草　跌落火堆全身90％燒傷亡

他上網學投資衰淪人頭戶　詐團「4層陷阱」手法曝光

土庫順天宮遶境意外！23歲男炸傷「鮮血狂流」　張麗善緊急止血

16歲少年慘死！微電車與汽車猛撞「被對折」　搶救1小時仍不治

金門嚴重車禍！酒駕男逆向狂衝連撞3車還落跑　女騎士當場枉死

鬼切三寶害騎士閃不掉撞進車底　10路人衝上前抬車搶命畫面曝

急診醫師不給住院…他罵「瞎了他X的狗眼」　判罰金8千再賠5萬

5少女西門町踹臉狂毆女國中生　帶頭大姊大拒不到案放鳥警察

堰塞湖溢流滿出魯丹橋「形成小瀑布」　公路局出動怪手降挖壩體

現役軍人當車手幫詐30萬　代價要關1年4個月

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

小S奪主持人獎！淚謝大S鼓勵　獻給S媽：也許能填滿她心裡的洞

Lulu緊摟陳漢典！和吳宗憲走紅毯　他告白：主持最大獎就是黃路梓茵

女兒為親爸竟推開正宮媽　她連擋3次防守也攔不住

BLACKPINK深夜抵高雄！　Lisa超萌探頭打招呼

棒棒堂合體奪「實境節目主持人」　感言大超時...陶晶瑩虧：真的沒在怕#星光雲REELS

驚悚意外！77歲老農整地燒雜草　跌落火堆全身90％燒傷亡

他上網學投資衰淪人頭戶　詐團「4層陷阱」手法曝光

土庫順天宮遶境意外！23歲男炸傷「鮮血狂流」　張麗善緊急止血

16歲少年慘死！微電車與汽車猛撞「被對折」　搶救1小時仍不治

金門嚴重車禍！酒駕男逆向狂衝連撞3車還落跑　女騎士當場枉死

鬼切三寶害騎士閃不掉撞進車底　10路人衝上前抬車搶命畫面曝

急診醫師不給住院…他罵「瞎了他X的狗眼」　判罰金8千再賠5萬

5少女西門町踹臉狂毆女國中生　帶頭大姊大拒不到案放鳥警察

堰塞湖溢流滿出魯丹橋「形成小瀑布」　公路局出動怪手降挖壩體

現役軍人當車手幫詐30萬　代價要關1年4個月

三星500 萬散戶哀！股價翻轉刷新高　大股東要賣股套現繳稅

鄭家純日本完婚誓詞曝光　為什麼日本人喜歡到輕井澤結婚

全聯新推超萌「米飛兔」康寧餐具　積分換購「最低29折起」

台鐵受地震影響　3路段慢行「列車延誤」

快訊／扯！大谷翔平完全主宰比賽　6局飆10K退場後炸第3轟

一場名為「姊妹」的金鐘獎舞台　小S笑容背後的8個月

超甜戀愛「原味」場景曝！《難哄》粉絲台南排隊...搶拍名場面

二伯突傳「韓國紅燈區」連結給蔡阿嘎！他反應超機智 私訊截圖曝

驚悚意外！77歲老農整地燒雜草　跌落火堆全身90％燒傷亡

松屋西門町店10/21改裝升級　11月中旬後同時供應松乃家炸豬排

第一個獎就嚴重超時！　董月花.福州伯台上吵架

社會熱門新聞

捐柯文哲500萬被笑「盤仔」　范有偉嘆：朋友跑光光

靈堂摟小三！他喊「吸太大力了」妻怒離婚

堰塞湖溢流滿出魯丹橋「形成小瀑布」

立霧溪堰塞湖水位狂漲　民有社區首度撤離

獨／「滴管餵毒」性侵弄死傳播妹　淫男長相曝光

3籃球教練不雅片外流　「上空」愛撫全曝光

超級女騙子詐3.7億　朱立安再判3年半

性感黑絲女沒錢付車資　真實身分曝光眾人驚呆

男大生繳不出學費輕生　留手機給家人「可賣掉換錢」

漁船走私1.6噸K他命　首謀被判13年

小三喊：只做5次不算交往　人夫自爆助妻出征

快訊／堰塞湖將溢淹！花蓮縣府：盡速離開太魯閣

馬治薇接受中資案　二審改判2年8月

彰化市值15億K他命工廠遭破獲　老闆飛哥還在跑

更多熱門

相關新聞

屏縣衛生局抽驗32件盒裝雞蛋全數合格

屏縣衛生局抽驗32件盒裝雞蛋全數合格

屏東縣政府衛生局為加強把關市售蛋品品質，針對轄內販售盒裝雞蛋之量販店、超市及大賣場啟動生鮮蛋品稽查，經現場抽查32件盒裝雞蛋，均符合規定。

洗衣籃連同衣物「失蹤」 警追監視器查出真相

洗衣籃連同衣物「失蹤」 警追監視器查出真相

穿山甲藏車底　枋寮警消合力驚險救援

穿山甲藏車底　枋寮警消合力驚險救援

屏東翁散步迷途12公里　內埔警助返家

屏東翁散步迷途12公里　內埔警助返家

光復連假搭乘大眾運輸　屏東監理站：享85折優惠

光復連假搭乘大眾運輸　屏東監理站：享85折優惠

關鍵字：

屏東安泰醫院判決妨害名譽

讀者迴響

熱門新聞

金鐘獎／小煜台上哭了！獎獻大兒子

快訊／靳珩隧道凌晨驚見「水進來了」

金鐘獎／小S痛哭「S媽傳催淚訊息」！

快訊／陳偉霆曬超音波照官宣得子！　情定大陸超模何穗

快訊／國健署下令8品項加熱菸「未標尼古丁含量」即刻下架

傳大同釋出中山北黃金地　力拚輝達落台北

埃及展「1類人不能去」看完吐又暈！奇美博物館回應了

太魯閣鏡頭君掛了！　立霧溪堰塞湖溢流淹進靳珩隧道

金鐘獎／小S奪獎全場哭翻！評審主任曝「壓倒性勝利」關鍵：不是因為大S

小S憋不住了！逼問Lulu「陳漢典GG尺寸」

金鐘獎／小S復出這天「長相超像大S」！一票網友認證

太魯閣立霧溪堰塞湖「今昔照片」曝光！　驚人差別全傻眼

金鐘獎／大S帶著最美笑容現身螢幕！台下全看哭

金鐘獎／小S哭著走出來！抱著蔡康永崩潰

快訊／10:04發生有感地震！台北明顯搖晃

更多

最夯影音

更多
羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋

羅時豐跳女團舞！賣命唱跳15首　合作偉晉.愛紗…嚴藝文台下笑瘋
小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

小S哭著走出來..抱著蔡康永崩潰　「我姐不在了，但我還在」

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

Lulu搭綜藝大咖掀電視回憶殺！　鏡頭一轉...阿達.陳漢典坐一起

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

「王世堅登金鐘」邰智源台上神模仿！　被安心亞爆料講錯詞...自嘲「沒出息」

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

大S帶著最美笑容現身螢幕！　14位故人緬懷…台下全看哭

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面