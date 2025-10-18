急診醫師不給住院…他罵「瞎了他X的狗眼」　判罰金8千再賠5萬

▲許男因車禍被送往安泰醫院急診， 卻因醫師不讓住院發文怒罵。（圖／安泰醫院提供）

記者葉品辰／屏東報導

屏東一名許姓男子車禍送醫後，因不滿主治醫師未安排住院，竟在臉書公開社團「東港事你我的事」發文痛批醫師「瞎了他媽的狗眼」，甚至連醫院也一併辱罵。事後醫師報警提告，檢方依公然侮辱罪聲請簡易判決處刑，屏東地方法院日前判許男妨害名譽成立，判處罰金8千元，得以每日1千元折算易服勞役；民事部分則依侵權行為損害賠償應給付醫師5萬元。

判決指出，許男於113年3月15日下午在屏東新園鄉發生車禍，送往東港安泰醫院急診治療後，因醫師評估無住院必要，建議返家休養。許男不滿處置，連續3日返回醫院要求住院未果，隨即於臉書公開社團「東港事你我的事」發文，稱「安泰呀、安泰！急診醫師魏XX真瞎了他媽的狗眼，我全身又縫又貼的不用住院觀查。若輕微插挫傷，對方林先生會死？去他媽的安泰！」該篇貼文被不特定多人閱讀轉傳，嚴重貶抑醫師人格與專業評價。

許男稱自己有口腔癌、心肌梗塞、高血壓跟糖尿病，醫生還吼自己「安泰就沒病床，你是要安怎？」，更憤怒表示：「醫生怎麼可以吼病人？」法官則反駁，急診即戰場，言語上難免無法隨時保持禮貌，且醫療業也不是服務業，沒有情緒勞動之義務。

法官審理後認為，許男的貼文明顯具蔑視、貶抑意味，已逾越一般人合理忍受範圍，並非公共議題討論或情緒性玩笑，而是出於故意公然侮辱，但考量許男坦承犯行、態度尚可，雖未與醫師和解，仍認為妨害名譽罪名成立，判處罰金8千元，得以每日1千元折算易服勞役；民事部分則依侵權行為損害賠償應給付醫師5萬元。