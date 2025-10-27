　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐巧芯大獲全勝！溫朗東「逃兵吃草拉屎」被法院二次認證

▲▼726大罷免國民黨大獲全勝，罷免結果出爐後台北市長蔣萬安率台北市五名立委羅志強、徐巧芯、李彥秀、賴士葆、王鴻薇共同召開記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲立委徐巧芯去年爆料溫朗東「吃草拉屎」逃兵爭議，今獲檢方二度認證不構成誹謗。。（圖／記者湯興漢攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

國民黨立委徐巧芯遭名嘴溫朗東提告加重誹謗及違反個資法一案，今（27）日傳出最新進展。徐巧芯透過社群平台Threads宣布，溫朗東不服台北地檢署9月份的不起訴處分提起再議，已遭高等檢察署駁回，全案確定不起訴。

此案起因於去年徐巧芯因大姑涉入洗錢詐騙案遭溫朗東質疑後，徐巧芯反擊指控溫朗東在2009年服兵役期間，為逃避兵役而做出「把地上草塞進嘴巴吃」、「隨地便溺大小便」等裝精神病的行為。溫朗東認為名譽受損，因此對徐巧芯提起妨害名譽及個資法的刑事告訴。

台北地檢署於9月19日做出不起訴處分。檢方調查發現，徐巧芯確實接獲具名檢舉，指控溫朗東以裝精神病方式逃避兵役，且有通聯記錄佐證。

檢方認定，溫朗東身為媒體政治評論的公眾人物，其個人品德操守與公共利益密切相關。徐巧芯基於兵役公平考量提出評論，並非空泛指摘或人身攻擊，也無意圖損害溫朗東利益，且已盡查證義務。

消息傳出後，臉書粉專「政客爽」發文嘲諷：「吃草拉屎哥認證，幫哭哭」，不少網友在留言處表示，「法院認證吃屎哥」、「認證的，更有料」、「有味道的認證」、「胎哥鬼」。

高檢署在駁回再議時強調，徐巧芯的言論並非空泛指摘，且已盡查證義務，因此維持原不起訴處分，全案至此確定。

v>

 

徐巧芯溫朗東妨害名譽不起訴進展

