社會 社會焦點 保障人權

保全熱心幫移電動車「誤觸前進桿」害阿婆摔死　6女兒獲賠225萬

▲▼ 彰化地院 。（圖／記者唐詠絮攝）

▲保全好心幫阿嬤移車卻暴衝造成阿嬤身亡 。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

一名陳姓保全去年在某醫院執勤時，見一名乘坐電動輔助車的八旬張姓老婦人需要幫助，上前協助移動車輛，卻不慎觸動前進桿導致車輛暴衝，導致張婦當場倒地，頭部重創搶救10天後傷重身亡，陳男依過失致死罪判6月徒刑、可易科罰金。張婦的六名女兒悲痛之餘，對陳男、保全公司及醫院提民事求償。地院審結，判決三者應連帶賠償家屬225萬5900元。

依據判決書，這起不幸事件發生於2024年4月17日上午，高齡89歲的張姓老婦人騎乘電動輔助車到醫院就醫，陳姓保全見狀，好心上前協助她將車輛停放至機車停車位內，但協助過程中，卻不慎觸碰到電動輔助車的前進桿，導致車輛突然向前暴衝，張婦因而重心不穩，重摔在地，頭部受到猛烈撞擊，造成顱骨骨折、硬腦膜下出血等嚴重傷害。雖經緊急送醫，10日後因中樞神經衰竭不幸離世。

張婦的六名女兒認為，陳姓保全於執行職務時有過失，且其雇主保全公司，以及指揮監督保全的醫院都應負起連帶賠償責任，因此一併提告，請求喪葬費及精神慰撫金。

法庭上，保全公司辯稱，陳員是出於熱心善意，若過度究責恐造成社會上的「寒蟬效應」，讓第一線服務人員不敢再主動協助民眾，並認為家屬請求的精神慰撫金過高；醫院則極力主張與陳姓保全間不存在僱傭關係，雙方簽訂的是「勞務承攬契約」，醫院不應為保全的個人行為負責，並稱協助停車並非保全的法定職責。

經審理後，彰化地院法官認為，陳姓保全的過失行為與張婦死亡結果間有因果關係，應負侵權賠償責任。針對責任歸屬，法官調閱了醫院與保全公司間的服務契約，發現契約中明定保全工作內容包括「協助殘障人士使用機車停車位」，且醫院對保全人員有管理、面試甚至要求更換的權利，顯示醫院對保全有實質的「指揮監督權」。

因此，法官認定，不僅保全公司需為其員工的行為負起僱主連帶責任，醫院在法律上也屬於「僱用人」之一，應與陳姓保全負連帶賠償責任。

法官審酌六名女兒均痛失自幼獨力撫養她們長大的母親，精神上承受巨大痛苦，但綜合考量雙方經濟狀況、本件為過失而非故意，以及社會一般標準後，認為六名原告各請求150萬元過高，認為陳姓保全、保全公司及醫院應連帶給付大女兒50萬5900元（喪葬費15萬5900元 + 精神慰撫金35萬元），其餘五名女兒則各獲35萬元。總賠償金額為225萬5900元。全案仍可上訴。

