文雅畜牧場封存25萬顆毒蛋！警方全程「護送」...銷毀畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣文雅畜牧場產出的雞蛋，近日被驗出含有不得檢出的殺蟲劑「芬普尼」殘留，緊急封存25萬顆雞蛋。彰化縣政府於昨日（11/17）接獲彰化地方檢察署通報後，立即啟動跨單位聯合行動，由農業處、動物防疫所、衛生局、環保局及政風處共同派員至現場，執行問題蛋品封存及銷毀作業，保障消費者食安權益。

▲文雅畜牧場25萬顆驗出含芬普尼超標全數銷毀。（圖／縣府提供，以下同）

縣府表示，團隊在接獲檢方函文後，第一時間趕赴文雅畜牧場展開作業。經現場清點退貨及每日生產數量無誤後，除將每日生產的雞蛋採樣110顆冰存，也同步採集當晚退貨蛋品，後續將送交檢驗，以釐清殘留狀況與污染來源。本案由檢方指揮檢調單位會同農政單位執行，全程嚴謹保全相關證據，以利後續責任追查。

為避免問題蛋品影響民眾健康，縣府監督業者將封存蛋品運送至縣內適宜場所進行銷毀。運輸過程由保七總隊協助押運，確保蛋品於運送中無外流風險。本次總計銷毀散蛋1210箱、盒裝蛋1447盒，以及軟殼蛋77.215公斤，換算約為25萬顆雞蛋，全數於監督下完成銷毀，並無流入市面或再利用。

彰化縣政府強調，本次事件展現縣府與司法單位協力把關食安的效率與決心，從接獲通報、現場封存到最終銷毀，全程透明且嚴謹。未來也將持續加強畜牧場用藥管理及抽驗機制，防範類似事件再次發生，讓民眾能夠安心選購縣產農畜產品。