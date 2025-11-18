物流車輾死34歲女騎士！肇事司機蹲路邊嚼檳榔　眼神茫然滑手機

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市北屯區今天（18日）清晨發生死亡車禍，梁姓司機駕駛物流車在巷口右轉時，輾過機車雙載的古姓女子、羅姓女子，造成古女當場死亡、羅女全身多處擦挫傷。警消到場救援時，梁男眼神茫然，蹲坐在路邊滑手機、嚼著檳榔，當地民眾說，梁男稱事故前有注意後方沒有車子，未料轉進巷子時，卻發生意外。

▲梁男肇事後眼神茫然，蹲坐在路邊滑手機、嚼著檳榔。（圖／民眾提供）



警方調查，梁男（42歲）今天清晨6時許，駕駛物流車於台中市北屯區松竹路一段某巷口右轉時，右前輪突然輾過1部雙載機車，造成騎士古女（34歲）、乘客羅女（37歲）受困車底。

根據現場救援畫面，消防人員及特搜隊員趴在物流車前，查看受困傷者情況，緊急使用氣動式頂舉器協助脫困，發現被卡在車輛後輪的古姓女子，已頭部變形明顯死亡；羅女還有動靜，但腳部流出大量鮮血，且全身多處擦挫傷，將她救出後送往慈濟醫院治療。

▲▼救難人員確認傷者情況。（圖／民眾提供）



在警消救援過程中，肇事的梁男則蹲坐在路邊，口中嚼著檳榔，不停使用手機。民眾表示，梁男的目的地是不遠處的工廠，準備送貨進去，梁男跟他們說，他有看車輛後方，都沒有車子，但轉進巷子時卻聽到「碰」一聲，詳細情況還是要查看監視器才能清楚。

警方對梁男進行酒測，無酒精反應，辯稱沒有看到人車，詳細肇事原因將由交大分析鑑定，全案警詢後將依過失致死罪嫌移送台中地檢署偵辦。