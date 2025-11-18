　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／無視禁令仍出貨4萬顆毒蛋　龍忠蛋行負責人20萬交保

▲彰化地檢前往台中龍忠蛋行搜索。（圖／民眾提供）

▲彰化地檢前往台中龍忠蛋行搜索。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣「文雅畜牧場」的芬普尼毒蛋事件持續延燒，引發社會大眾對於食安問題的再度關注。檢方為了追查問題雞蛋的完整流向與責任歸屬，主動分案，並於17日展開第2次行動，帶回畜牧場3員工及搜索蛋行帶回負責載蛋的林姓員工，經漏夜偵辦，龍忠蛋行林姓負責人深夜獲以20萬元交保。

彰化縣「文雅畜牧場」因雞蛋被驗出芬普尼殘留，自本月5日起已遭彰化縣政府實施「移動管制」，依法禁止所有蛋品出貨。然而，台中市食品藥物安全處於10日接獲情資，隨即前往梧棲區的「龍忠蛋行」稽查，竟查獲業者無視禁令，在管制實施後的9日，仍向問題牧場進貨多達4萬顆「籃蛋」。

【00:49更新】龍忠林姓負責人交保。

▲彰化文雅畜牧場驗出雞蛋含芬普尼，停止出貨調查中。（圖／彰化縣政府提供）

▲彰化文雅畜牧場3員工遭帶回約詢。（示意圖／縣府提供）

這批違規流出的蛋品，經食安人員當場封存並採樣送驗後，結果於14日晚間出爐，證實芬普尼代謝物數值高達0.05 ppm，超過法定標準（0.01 ppm）足足5倍，確認問題蛋品已流入市面。由於事態嚴重，彰化地檢署早在接獲通報的13日，便由王元郁檢察官指揮司法單位，會同農政及衛生機關搜索文雅畜牧場，全面採集環境檢體並查扣相關證物，積極追查污染源頭。

▲芬普尼毒蛋11日再驗出殘留，縣府將持續檢測管制。（圖／彰化縣政府提供）

▲文雅畜牧場雞蛋封存。（圖／縣府提供）

未料畜牧場在已知產品有問題且被官方管制的狀態下，仍繼續出貨，縣府將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員 。彰化地檢17日再度約詢牧場3名員工進行調查，下午複訊後均請回；另一方面則向下游延伸，直接對主要銷售通路之一的台中「龍忠蛋行」發動搜索，帶回林姓員工，以釐清問題蛋品的來龍去脈。全案偵查持續進行中，檢方未透露相關案情。

毒蛋遭管制後離譜出貨4萬顆　彰檢二度約詢追漏洞

毒蛋遭管制後離譜出貨4萬顆　彰檢二度約詢追漏洞

彰化縣「文雅畜牧場」的雞蛋，不僅被驗出違法殺蟲劑「芬普尼」代謝物超標，依法遭移動管制後，竟又違規出貨約4萬顆問題蛋至台中市「龍忠蛋行」。事件爆發後，引發消費者對市售雞蛋安全的強烈質疑，也讓主管機關的把關機制面臨嚴峻考驗。彰化地檢署今(15)日再度約詢畜牧場相關人員，除了追查污染源頭，更要釐清為何在管制期間，問題蛋仍能持續流入市面。

3顆芭樂600元原因曝　產量銳減逾1/3害價格狂飆

3顆芭樂600元原因曝　產量銳減逾1/3害價格狂飆

彰化933蛋雞場大稽查　蛋、羽毛、飼料全都驗

彰化933蛋雞場大稽查　蛋、羽毛、飼料全都驗

龍忠蛋行今開門　老闆親回：想換、退都接受

龍忠蛋行今開門　老闆親回：想換、退都接受

精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

