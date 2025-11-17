牧場遭管制後仍離譜出貨「4萬顆芬普尼蛋」　彰檢二度約詢追漏洞

▲彰化地檢今再度約詢文雅畜牧場業者。（資料圖／民眾提供）

彰化縣「文雅畜牧場」的雞蛋，不僅被驗出違法殺蟲劑「芬普尼」代謝物超標，依法遭移動管制後，竟又違規出貨約4萬顆問題蛋至台中市「龍忠蛋行」。事件爆發後，引發消費者對市售雞蛋安全的強烈質疑，也讓主管機關的把關機制面臨嚴峻考驗。彰化地檢署今(15)日再度約詢畜牧場相關人員，除了追查污染源頭，更要釐清為何在管制期間，問題蛋仍能持續流入市面。

▲文雅畜牧場門外高掛今日不賣蛋。

彰化縣文雅畜牧場的雞蛋，因被驗出芬普尼代謝物超標，自本(11月)5日起遭彰化縣政府實施「移動管制」，依法禁止出貨。然而，台中市食品藥物安全處於10日接獲情資，緊急前往梧棲區的「龍忠蛋行」稽查，結果發現業者於9日，也就是畜牧場已被管制後，仍向文雅畜牧場進貨多達4萬顆的「籃蛋」。

食安處人員當場封存相關蛋品並採樣送驗，檢驗結果於14日晚間出爐，證實這批雞蛋的芬普尼代謝物數值為0.05 ppm，遠超過法定殘留容許標準0.01 ppm的5倍之多，確認是又一波的問題蛋流竄。

彰化地檢署在接獲芬普尼污染通報後，就於13日主動分案，由王元郁檢察官指揮調查局彰化縣調查站、保七總隊等單位，會同農政及衛生機關人員，大動作前往文雅畜牧場進行搜索。當日檢警在現場全面採集了雞蛋、羽毛等環境檢體送驗，並查扣相關證物與可疑藥品。

▲文雅畜牧場生產的雞蛋含有芬普尼殘留。

檢方表示，初步檢驗結果顯示，畜牧場內的雞蛋及羽毛均驗出芬普尼反應，證實污染確實存在。全案朝違反《動物用藥品管理法》及《食品安全衛生管理法》方向偵辦。畜牧場的陳姓負責人及其妻子在檢方複訊後，已暫先請回。

未料畜牧場在已知產品有問題且被官方管制的狀態下，仍繼續出貨，縣府將依相關規定或法規檢討並懲處有關違失人員 。

▲文雅畜牧場生產的雞蛋含有芬普尼殘留。

檢方今日再度針對雞蛋的芬普尼污染源頭，為何在被下令禁止移動蛋品之後，畜牧場還能有辦法出貨多達4萬顆蛋,檢調要徹底查清這中間是否有「人為漏洞」，今日再度指揮調查局約談畜牧場的相關人員，以釐清是畜牧場的管理疏失導致雞蛋遭受污染，還是有人為用藥不當的情形；同時，也將追查這批違規出貨的決策過程，是否有刻意隱匿或規避管制的嫌疑。

▲文雅畜牧場遭稽查。