毒蛋管制9天後仍狂買4萬毒蛋！蛋行老闆涉犯2罪　20萬交保

▲文雅畜牧場25萬顆驗出含芬普尼超標全數銷毀。（圖／縣府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣「文雅畜牧場」芬普尼毒蛋事件持續延燒！彰化地檢署為追查毒雞蛋流向與責任歸屬，17日展開第二波行動，帶回畜牧場3名員工，並搜索台中「龍忠蛋行」，帶回林姓負責人。經漏夜偵訊，林姓負責人因涉嫌違反《食品安全衛生管理法》及《詐欺》等罪嫌，犯罪嫌疑重大，檢察官深夜諭知20萬元交保，但未說明理由及相關案情細節。

彰化地檢署襄閱檢察官王銘仁表示，彰化地檢署持續追查芬普尼雞蛋的藥品來源，昨日約詢畜牧場人員，釐清案情，訊後請回。管制雞蛋流向部分，搜索涉案雞蛋商，並帶回負責人，認詐欺及違反食安法罪嫌重大，訊畢後諭知交保新臺幣20萬元。畜牧場封存雞蛋，保留部分作為證物，其餘已在本署專案人員協助下，由縣府銷毀。

▲龍忠蛋行業者交保20萬。（圖／民眾提供）

彰化縣「文雅畜牧場」因雞蛋被驗出違法殺蟲劑「芬普尼」代謝物超標，自本月5日起已遭彰化縣政府實施「移動管制」，依法禁止所有蛋品出貨。然而，台中市食品藥物安全處於10日接獲情資，前往梧棲區「龍忠蛋行」稽查，竟查獲業者無視禁令，在管制實施後的9日，仍向問題牧場進貨多達4萬顆。

對此，龍忠蛋行業者曾在網路群組表示，他5日在畜牧場接到移動管制，隔天馬上自主檢驗，彰化相關單位也拿去檢驗，8日下午4時30分接到畜牧場電話，表示彰化單位檢驗合格可以去載。9日早上8時許他到畜牧場載蛋，並不是新聞說的畜牧場偷偷賣蛋，強調此事檢調單位已經在調查，究竟是何單位放行。

▲文雅畜牧場25萬顆蛋驗出含芬普尼超標。（圖／民眾提供）

由於畜牧場在已知產品有問題且被官方管制的狀態下仍繼續出貨，彰化地檢署於17日再度約詢牧場3名員工進行調查，下午複訊後均請回；另一方面則向下游延伸，直接對主要銷售通路之一的台中「龍忠蛋行」發動搜索。

針對畜牧場無視管制違規出貨，縣府表示將依相關規定檢討並懲處有關違失人員。全案目前由檢方持續偵查中，彰化縣政府將持續配合司法調查，並加強畜牧場管理，確保食品安全。