　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

南投縣表揚環境績優單位　中油草屯新豐站公廁特優連莊

▲中油草屯新豐站公廁獲等南投縣環境評比特優獎。（圖／記者高堂堯攝，下同）

▲中油草屯新豐站公廁獲等南投縣環境評比特優獎。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為打造永續生活環境、紮根環境教育，南投縣環境保護局透過競賽、評比等方式，鼓勵機關、企業及民眾投入環保，17日表揚環境教育、環境衛生及綠色採購績優單位，其中造型獨特、環境清幽猶如置身公園的中油草屯新豐站公廁，連續第二年獲得整潔美觀組特優獎。

114年南投縣優質環境績優單位頒獎典禮於昨日在中興新村中台灣創新園區舉辦，由縣府代理秘書長簡青松主持活動，在公共廁所維護方面，今年評選「整潔美觀組」、「多元服務組」及「公共設施組」三大類別，計有37個單位報名參加，各組經評比後選出績優單位；整潔美觀組除特優得主中油草屯新豐站，杉林溪松瀧販賣部內公廁、車埕鐵道觀光小學堂公廁分獲優等。

▲公廁等環境評比，南投縣政府表揚績優單位。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

▲公廁等環境評比，南投縣政府表揚績優單位。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

▲公廁等環境評比，南投縣政府表揚績優單位。（圖／記者高堂堯攝、南投縣政府提供）

多元服務組特優為高速公路局中區養護工程分局南投服務區北棟及南棟公廁，優等得主為中油埔里站公廁、日月潭伊達邵遊客中心；公共設施組方面，松柏嶺遊客中心公廁獲特優，優等讀主包括向山遊客中心公廁、南投監理站大樓2樓；另環保局於臉書舉辦民眾票選活動，前三名優等單位分別為九九峰動物樂園飛行館2樓公廁、紫南宮金筍迎客公廁、松柏嶺遊客中心公廁。

▲南投縣政府表揚公廁等環境評比績優單位。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣政府表揚公廁等環境評比績優單位。（圖／南投縣政府提供）

114年南投縣環境教育獎由台電萬大發電廠、日月潭國家風景區管理處獲得，兩單位也將代表南投參國家環境教育獎；社區環境維護方面，得獎公所包括草屯鎮公所、南投市公所、集集鎮公所、仁愛鄉公所丶中寮鄉公所，村里社區獲獎前三名為草屯鎮山腳社區發展協會、集集鎮和平里、仁愛鄉新生村；此外，113年度共有19家企業綠色採購金額超過百萬元，績優單位有信織實業、祥峰電器、大有電器行等9家業者。

簡青松和環保局長李易書都表示，感謝各單位配合投入環境教育、環境保護等工作，期盼藉由表揚績優單位與推廣環境教育理念，讓「淨零減碳、永續生活」的精神深植人心，打造更潔淨、美好與永續的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」
喊高市早苗「像車力巨人」　國民黨正妹：愛嘴秋？
「鴨哥」獄中當皇帝！老婆小三排隊伺候...指揮洗錢50億
保全熱心幫移電動車「害阿婆摔死」　6女兒獲賠225萬
獨／陸配旁「國小直播」　偵查結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

超危險！屏東67歲輪椅男卡車陣中　東港警伸援手即刻救援

普發現金開放ATM領取　花蓮警提醒「防搶防竊防詐」切記4不

大福航運鹽埔漁港＝琉球新漁港暫時停航　旅運中心服務不中斷

高雄月世界廢棄物追查到善化　台南市府出手嚴查非法棄置業者

南投縣表揚環境績優單位　中油草屯新豐站公廁特優連莊

美國生命鬥士Brad Kelley台南挑戰極限鐵人　陳亭妃陪跑最後一圈

18歲西點國手沈承佑備戰國際賽　甜點實力展現台灣職人魂

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

洪啟元盛讚郭宗正「妙筆生花」　山海林木到芭蕾舞者都寫形寫神

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

超危險！屏東67歲輪椅男卡車陣中　東港警伸援手即刻救援

普發現金開放ATM領取　花蓮警提醒「防搶防竊防詐」切記4不

大福航運鹽埔漁港＝琉球新漁港暫時停航　旅運中心服務不中斷

高雄月世界廢棄物追查到善化　台南市府出手嚴查非法棄置業者

南投縣表揚環境績優單位　中油草屯新豐站公廁特優連莊

美國生命鬥士Brad Kelley台南挑戰極限鐵人　陳亭妃陪跑最後一圈

18歲西點國手沈承佑備戰國際賽　甜點實力展現台灣職人魂

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

洪啟元盛讚郭宗正「妙筆生花」　山海林木到芭蕾舞者都寫形寫神

超危險！屏東67歲輪椅男卡車陣中　東港警伸援手即刻救援

馬太鞍堰塞湖土砂量超巨！去化至少要10年　林保暑最新規劃曝

中華郵政明年起停止國際匯票服務　國外匯款全面改用電匯

鬼鬼出道滿20年了！認了「偶爾想放棄」：沒想過這份工作做這麼久

28年增值10倍！　信義資深豪宅1.6億賣出「買家一次付清」

就像住在海上！星野界別府走到車站10分鐘　未滿6歲免費同住

女主播懷孕8個月「播報體態遭網酸」！　羅志祥出面喊話：不要欺負她

連腦漿都流出！被討債反殺二房東297刀　68歲翁認罪拚自首減刑

矽谷教父全面出清輝達　示警AI熱潮估值風險

IG更新！精選動態「改回圓圈圈」　大批用戶崩潰：排版全毀了

【力量驚人】北海道巨熊一掌推翻「300kg陷阱」

地方熱門新聞

X-STORE 9進駐中央大學　學子搶先體驗

仁愛鄉精英牙醫醫療站啟用　就診省1小時車程

凌濤重批桃園客運爭議不斷　籲桃捷接手

桃園商圈數增加　林政賢爭取增加輔導經費

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標

南門市場災損區啟動拆除　非火損攤商正常營業

台灣vivo攜手遠傳捐助南投縣社會救濟專戶

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞　伸一半自己吃掉

新北龜山國小翡翠水庫路跑　師生齊心守護家鄉水源

南投旅遊好康月活動加碼推普發現金專案

加熱菸通過不代表安全 衛生局嚴格執法

警巡勤外多一步 婦失落證件即時找回

松柏嶺遊客中心公廁獲選南投縣特優獎

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

更多熱門

相關新聞

松柏嶺遊客中心公廁獲選南投縣特優獎

松柏嶺遊客中心公廁獲選南投縣特優獎

南投縣年度「績優公廁評比」成績17日揭曉，參山國家風景區管理處「松柏嶺遊客中心公廁」從超過百座公廁中脫穎而出，拿下全縣僅三席的最高等級「特優公廁獎」；參山處表示，該處在旅遊服務體驗上深度投入資源，也為中台灣山區公共空間旅遊服務體驗管理立下新標竿。

南投縣表揚伯公照護評核績優單位

南投縣表揚伯公照護評核績優單位

南投縣頒獎表揚空品防治績優單位

南投縣頒獎表揚空品防治績優單位

加油注意！明起汽油價格不調整　柴油降0.2元

加油注意！明起汽油價格不調整　柴油降0.2元

加油再等等　下週油價有望降0.1元

加油再等等　下週油價有望降0.1元

關鍵字：

公廁環境評比績優單位中油草屯鎮新豐站特優綠建築

讀者迴響

熱門新聞

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

館長開除3元老「離開公司，否則報警」！大師兄怕了

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面