南投縣表揚環境績優單位　中油草屯新豐站公廁特優連莊

▲中油草屯新豐站公廁獲等南投縣環境評比特優獎。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

為打造永續生活環境、紮根環境教育，南投縣環境保護局透過競賽、評比等方式，鼓勵機關、企業及民眾投入環保，17日表揚環境教育、環境衛生及綠色採購績優單位，其中造型獨特、環境清幽猶如置身公園的中油草屯新豐站公廁，連續第二年獲得整潔美觀組特優獎。

114年南投縣優質環境績優單位頒獎典禮於昨日在中興新村中台灣創新園區舉辦，由縣府代理秘書長簡青松主持活動，在公共廁所維護方面，今年評選「整潔美觀組」、「多元服務組」及「公共設施組」三大類別，計有37個單位報名參加，各組經評比後選出績優單位；整潔美觀組除特優得主中油草屯新豐站，杉林溪松瀧販賣部內公廁、車埕鐵道觀光小學堂公廁分獲優等。

多元服務組特優為高速公路局中區養護工程分局南投服務區北棟及南棟公廁，優等得主為中油埔里站公廁、日月潭伊達邵遊客中心；公共設施組方面，松柏嶺遊客中心公廁獲特優，優等讀主包括向山遊客中心公廁、南投監理站大樓2樓；另環保局於臉書舉辦民眾票選活動，前三名優等單位分別為九九峰動物樂園飛行館2樓公廁、紫南宮金筍迎客公廁、松柏嶺遊客中心公廁。

▲南投縣政府表揚公廁等環境評比績優單位。（圖／南投縣政府提供）

114年南投縣環境教育獎由台電萬大發電廠、日月潭國家風景區管理處獲得，兩單位也將代表南投參國家環境教育獎；社區環境維護方面，得獎公所包括草屯鎮公所、南投市公所、集集鎮公所、仁愛鄉公所丶中寮鄉公所，村里社區獲獎前三名為草屯鎮山腳社區發展協會、集集鎮和平里、仁愛鄉新生村；此外，113年度共有19家企業綠色採購金額超過百萬元，績優單位有信織實業、祥峰電器、大有電器行等9家業者。

簡青松和環保局長李易書都表示，感謝各單位配合投入環境教育、環境保護等工作，期盼藉由表揚績優單位與推廣環境教育理念，讓「淨零減碳、永續生活」的精神深植人心，打造更潔淨、美好與永續的未來。