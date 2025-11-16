南投縣頒獎表揚空品防治績優單位　霧社水庫防汛工程獲特優獎

▲仁愛鄉霧社水庫防汛工程獲「優良營建工地」評選特優獎。（圖／翻攝「南投縣政府環境保護局」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提供縣民更優質、健康的空氣品質和室內環境，南投縣環保局除推動公私場所室內空氣品質自主管理， 日前亦公開表揚多個在空氣品質維護及污染防制方面表現優異的單位，包括營建工地、優良空氣品質淨化區維護及認養單位等，並同步展示本年度科技執法的執行成果。

縣府環保局指出，在「優良營建工地」評選部分，今年由仁愛鄉霧社水庫防汛工程獲特優獎，埔里鎮固越建材新廠工程及南投市基督教醫院擴建案獲優等獎，仁愛鄉武界排洪設施改建及埔里鎮立康生醫新廠工程則獲佳作；這5處工地於施工過程中，皆積極落實灑水抑塵、圍籬設置、裸露地覆蓋與智慧監測等措施，有效降低逸散性污染，展現營建單位在環保工法與自主管理上的用心。

「優良空氣品質淨化區維護及認養單位」評選中，共有六處基地受獎：埔里鎮「環保公園（公30）」及南投市「婦幼館環境綠美化植栽計畫」獲特優獎，水里鄉「上安村三部路綠美化計畫」與魚池鄉「日月潭文武廟環境綠化工程」獲優等獎，集集鎮及國姓鄉則分別以「大眾爺廟植栽綠化計畫」與「南港社區元寶土地公廟旁綠美化計畫」獲佳作，示範地方公所與社區團體攜手維護綠地、提升空氣品質。

另有環電股份有限公司、富翔營造有限公司、利德工程股份有限公司及鳳杰營造有限公司等四家企業，因認養草屯、埔里及南投多處裸露地綠化計畫，以實際行動支持環保，環保局亦頒發「114 年度空氣品質淨化區新增認養單位感謝狀」。

環保局指出，現代人每日約有9成時間處於室內環境，室內空氣品質對民眾健康，尤其是幼兒園、托嬰中心及長照機構等敏感族群場所影響深遠；截至今年10月底，南投縣已有55家公私場所取得室內空氣品質自主管理標章，其中今年經環保局輔導取得者達19處。

環保局表示，近年也積極推動機車污染防制工作，與該縣機車檢驗站合作推行機車汰舊換新及定期檢驗服務，達成減污減碳之效，今年度進一步導入排氣定檢E化通知簡訊服務、減少紙張使用，同時強化定檢品質稽查，選出三家績效優良的定檢站予以表揚；民眾或機構如欲了解空氣污染防制、室內空氣品質或相關法規與管理措施，可洽詢南投縣環保局空氣污染防制科（049-2237530），將有專人提供協助與說明。