地方 地方焦點

南投伯公照護評核績優單位　草屯南埔社區、埔基長照分獲第一

▲南投縣舉辦客家文藝研習匯演活動，並表揚伯公照護績優單位。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣舉辦客家文藝研習匯演活動，並表揚伯公照護績優單位。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣配合客委會推動「伯公照護站實施計畫」，日前舉辦客家文藝研習成果匯演活動，同時頒獎表揚伯公照護評核績優單位，其中由草屯南埔社區發展協會、埔基國姓北山長照機構分獲A、B組第一名。

114年南投縣客家文藝研習成果匯演暨伯公照護頒獎活動8日下午在南投高中演藝廳舉行，從表揚伯公照護績優單位揭開序幕：A組第一名草屯南埔社區發展協會、第二名草屯平林區發展協會、第三名是中寮和興社區發展協會等；B組第一名埔基附設南投縣私立常樂社區式長期照護服務機構(國姓北山)、第二名埔基魚池大林。

▲客家文藝研習匯演，表揚伯公照護績優單位。（圖／南投縣政府提供）

接下來近二小時匯演活動由參加社區輪番上台表演，展現舞蹈、歌唱、詩詞呤唱學習成果，還有老人家戴著大奶嘴在台上熱力演出、猶如返老還童，博得熱烈掌聲；副縣長王瑞德、立委麥玉珍、客委會綜合規劃處長陳瑞榮、文化局代理局長李玉蘭等人都出席參加，場面熱絡、溫馨。

▲客家文藝研習匯演，表揚伯公照護績優單位。（圖／南投縣政府提供）

縣府文化局客家發展所指出，今年計有埔里合唱團、南投縣水里鄉客家協會、南投縣客家協會「南投客語詩詞吟唱研習班」、南投縣南投市客家協會、南投縣竹山鎮客家協會、南投縣埔里鎮客家文化發展協會、南投縣草屯客家文化協會等7個社團，向客家委員會提「114年南投縣客家文藝研習」計畫並實施，為展現學習成果，該所特別舉辦活動，全場濃濃客家味，也代表客家文化傳承。

11/14 全台詐欺最新數據

