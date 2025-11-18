　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不髒、不臭、不濕！松柏嶺遊客中心公廁獲選南投縣特優獎

▲松柏嶺遊客中心獲選南投縣特優公廁。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

▲松柏嶺遊客中心獲選南投縣特優公廁。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣年度「績優公廁評比」成績17日揭曉，參山國家風景區管理處「松柏嶺遊客中心公廁」從超過百座公廁中脫穎而出，拿下全縣僅三席的最高等級「特優公廁獎」；參山處表示，該處在旅遊服務體驗上深度投入資源，也為中台灣山區公共空間旅遊服務體驗管理立下新標竿。

參山處表示，松柏嶺遊客中心為打造舒適、安心且具文化溫度的旅遊環境，長期投入資源優化公共廁所，包括硬體升級、環境友善設計與全年維運管理，達成「不髒、不臭、不濕」三大指標，讓每位旅客從踏進廁所的第一秒，就能感受服務品質的差異。

▲松柏嶺遊客中心榮獲南投縣特優公廁，參山處打造旅遊服務體驗新標竿。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲松柏嶺遊客中心榮獲南投縣特優公廁，參山處打造旅遊服務體驗新標竿。（圖／參山國家風景區管理處提供）

參山處長曹忠猷說明，參山處所轄各遊客中心的廁所均具備免治馬桶，以及無障礙、親子與穆斯林友善設施，在性別友善意識提升的趨勢下，廁間配置也全面改善；此外每日定時清潔，並導入智慧監測科技，利用感測器即時掌握溫度、濕度與異味狀況，形成「可量化、能追蹤」的維護管理流程，長期保持高水準服務品質。

參山處指出，松柏嶺遊客中心也於南投縣衛生局辦理的「114年親善哺集乳室認證」中，成功獲得親善認證資格，歡迎民眾在體驗松柏嶺茶文化與山林風光之際，也走訪遊客中心、親身感受該處打造的高品質旅遊服務環境，更多資訊可留意「參山國家風景區管理處」粉絲專頁：https://www.facebook.com/trimnt。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
446 1 6573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬太鞍溪水突暴漲！人員緊急撤離
「GG太小」成破案關鍵！金州殺人魔逃30年栽了　驚人尺寸曝
日本熊今年恐不冬眠！　獵人捕獲驚：牠完全沒脂肪
獨／名模「拖另案女被告」下囚車　吞上億善款交保卡關今定去留
入夜低溫下探12度　下周又有冷空氣接力
盜賣胎盤幹細胞研究成果！害北醫、台大損失百億　教授夫妻起訴
還記得蜜雪薇琪嗎？　蜜雪47歲美成這樣太驚人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

洪啟元盛讚郭宗正「妙筆生花」　山海林木到芭蕾舞者都寫形寫神

不髒、不臭、不濕！松柏嶺遊客中心公廁獲選南投縣特優獎

特定品項加熱菸核可上市　屏東衛生局嚴格執法無假期

台東大武警部落族語宣導防詐　守護民眾普發現金1萬安全

跨界守護海洋！　金車×俊逸基金會4校巡講教學生看見海洋危機

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！　贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

陳以信推「百台運動輔具」政見　盼身障生一起上體育課追風不是奢望

愛與資源不斷流轉！「在花蓮ㄉ免廢市集」　舊物找到新主人重生

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

葛兆恩砸百萬存款創APP　親媽不贊助：我希望靠自己

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

洪啟元盛讚郭宗正「妙筆生花」　山海林木到芭蕾舞者都寫形寫神

不髒、不臭、不濕！松柏嶺遊客中心公廁獲選南投縣特優獎

特定品項加熱菸核可上市　屏東衛生局嚴格執法無假期

台東大武警部落族語宣導防詐　守護民眾普發現金1萬安全

跨界守護海洋！　金車×俊逸基金會4校巡講教學生看見海洋危機

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！　贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

陳以信推「百台運動輔具」政見　盼身障生一起上體育課追風不是奢望

愛與資源不斷流轉！「在花蓮ㄉ免廢市集」　舊物找到新主人重生

趁與孫女獨處2度伸魔掌性侵　變態色阿公認罪判刑6年6月

快訊／台股收盤大跌691.19點　台積電跌40元至1405

快訊／馬太鞍溪水突暴漲！機具人員急撤離河道　便道搶修暫停

鳳山載屍趴走命案！女友身上疑有針孔　車內詭異行李箱曝光

西拉雅5COOL音樂節　集結跨世代歌手炒熱年底旅遊

歐洲港口訂減碳政策　我國年底跟進新能源安全檢驗規範

王念好暖心留球作紀念　18歲團寵王翾祐敲出職棒「可愛首安」

字母哥鼠蹊部拉傷退場！公鹿4戰3敗　瑞佛斯坦言「傷勢不太樂觀」

從台南到杜塞道夫　成大醫院智慧安寧系統登國際舞台引關注

女遭曳引車頭撞到全身骨折！超扯真相曝　紅燈好幾秒了她硬衝

朱孝天遭除名F4後　演唱會台上邊唱邊哭

地方熱門新聞

X-STORE 9進駐中央大學　學子搶先體驗

仁愛鄉精英牙醫醫療站啟用　就診省1小時車程

凌濤重批桃園客運爭議不斷　籲桃捷接手

桃園商圈數增加　林政賢爭取增加輔導經費

草屯鎮奪南投第73屆運動會總錦標

南門市場災損區啟動拆除　非火損攤商正常營業

台灣vivo攜手遠傳捐助南投縣社會救濟專戶

南投旅遊好康月活動加碼推普發現金專案

新北龜山國小翡翠水庫路跑　師生齊心守護家鄉水源

陳其邁餵安芝儇鹹酥雞　伸一半自己吃掉

警巡勤外多一步 婦失落證件即時找回

嘉藥偏鄉送愛11年不間斷！贈大甲國小童書用閱讀點亮孩子視野

花蓮災區3校全面復課　心理咨訊輔導

土城員和人本通行改善工程　預計年底完工

更多熱門

相關新聞

威廉「急奔公廁」影片瘋傳　巴西網友讚

威廉「急奔公廁」影片瘋傳　巴西網友讚

英國威廉王子（Prince William）向來親民，近日他出訪巴西里約熱內盧，與當地民眾踢足球、打沙灘排球，毫無架子。一段他走入當地公廁的影片，在網路上瘋傳，巴西網友狂讚他樸實，直呼：「連巴西政客都不敢上公廁！」

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

新北表揚80處金質績優公廁　打造乾淨舒適如廁環境

台南消防局榮獲內政部「特優」評核

台南消防局榮獲內政部「特優」評核

甘肅30年老公廁創意爆改咖啡店 官方認定違建貼封條禁營業

甘肅30年老公廁創意爆改咖啡店 官方認定違建貼封條禁營業

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

台南推動樂齡教育再創佳績！獲教育部特優肯定奪下250萬獎勵金

關鍵字：

松柏嶺遊客中心特優公廁

讀者迴響

熱門新聞

aespa登《紅白》惹議！萬人連署抵制

騎士遭物流車爆頭亡　消防員趴地救人畫面曝

結婚5年「愛愛7次」夫要離婚　法官引用禮記判決

記憶體股重挫！華邦電出關爆37萬張大量　3檔觸及跌停價

再提台灣搶走晶片生意　川普：太丟臉

胡瓜玩遊戲籃籃胸部遭襲粉絲不爽在脆上炸鍋

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

全車嚇壞！坐地鐵驚見男子「當眾脫褲打手X」

汐止南港晚間大塞車！警方查出原因了

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

電機系學長發雞排　網挖出他驚人背景

年薪700萬女副總　遭軍人老公背叛偷吃

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光

即／夏于喬父親判囚定讞！　今發監執行全程手捂臉

更多

最夯影音

更多
謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」
Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

Energy阿弟當老婆面牽手丁噹！　她吃醋喊：他很好用，請享用

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

去帛琉潛水被海龜纏上　潛客張臂狂游躲碰瓷XD

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

瑪莎.冠佑睡水床..阿信：可有把握機會？　同一問題問怪獸「他紅了眼眶」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面