不髒、不臭、不濕！松柏嶺遊客中心公廁獲選南投縣特優獎

▲松柏嶺遊客中心獲選南投縣特優公廁。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣年度「績優公廁評比」成績17日揭曉，參山國家風景區管理處「松柏嶺遊客中心公廁」從超過百座公廁中脫穎而出，拿下全縣僅三席的最高等級「特優公廁獎」；參山處表示，該處在旅遊服務體驗上深度投入資源，也為中台灣山區公共空間旅遊服務體驗管理立下新標竿。

參山處表示，松柏嶺遊客中心為打造舒適、安心且具文化溫度的旅遊環境，長期投入資源優化公共廁所，包括硬體升級、環境友善設計與全年維運管理，達成「不髒、不臭、不濕」三大指標，讓每位旅客從踏進廁所的第一秒，就能感受服務品質的差異。

參山處長曹忠猷說明，參山處所轄各遊客中心的廁所均具備免治馬桶，以及無障礙、親子與穆斯林友善設施，在性別友善意識提升的趨勢下，廁間配置也全面改善；此外每日定時清潔，並導入智慧監測科技，利用感測器即時掌握溫度、濕度與異味狀況，形成「可量化、能追蹤」的維護管理流程，長期保持高水準服務品質。

參山處指出，松柏嶺遊客中心也於南投縣衛生局辦理的「114年親善哺集乳室認證」中，成功獲得親善認證資格，歡迎民眾在體驗松柏嶺茶文化與山林風光之際，也走訪遊客中心、親身感受該處打造的高品質旅遊服務環境，更多資訊可留意「參山國家風景區管理處」粉絲專頁：https://www.facebook.com/trimnt。