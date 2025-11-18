　
超過49萬張赴日機票取消！　專家：中國航空業衝擊更大

▲中國國航。（圖／CFP）

▲專家指出，這波退票潮對中國航空業者的打擊，可能比日本同業還要更大。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

南華早報報導，受到中日關係緊張影響，自15日以來，中國多間航空公司至少有49.1萬張前往日本的機票取消，約占總預訂量32%。英國航空情報公司OAG高級分析師格蘭特（John Grant）指出，中日航線市場主要由中國航空公司主導，這場風波對中國航空業者的打擊，可能比日本航空業者還要更大。

根據分析師李漢明（Li Hanming，音譯）所援引針對中國航空業者的數據，受影響航班百分比16日來到82.14%，17日則為75.6%。他稱，16日機票取消數量是新預訂數量的27倍，且自從2020年初新冠疫情爆發、農曆春節旅遊潮結束以來，他從未見過如此大規模的退票潮。

李漢明提到，上海-東京、上海-大阪的航班受到的影響最大，估計退票總損失達數十億人民幣。

英國航空情報公司OAG高級分析師格蘭特認為，中國航空公司所受到的衝擊可能比日本業者更大，中日航線市場主要由中國的航空公司主導，「此事對這些航空公司的衝擊，很可能比日本的航空公司更大」。中國三大國營航空公司中國國際航空、東航、南航，以及另外4間航空公司已透過聲明表示，可為預訂航班旅客提供免費退票或更改行程。

總部在新加坡的旅遊行銷科技公司China Trading Desk指出，取消與重新預訂的狀況表明，未來數周出發前往日本的航班量與上周相比下降超過30%，據信受影響最大的是1月之前的航班。

11/16 全台詐欺最新數據

中國外交部針對日本首相高市早苗台海問題發言，呼籲國民「暫停赴日」，各大航空公司與旅行社宣布開放免費退票，部分民眾則是自主「取消旅行」。有大阪地區的中國籍民宿業者則表示，目前陸續收到中國客戶取消訂房的通知，直言自己經營3年從未遇過這樣的情況。

