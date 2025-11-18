日相挺台讓全中國跳腳　義媒揭真正原因「北京最怕這件事」

▲高市早苗與習近平見面握手。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

中日關係近期因台灣議題急速惡化，義大利《晚郵報》一篇專論認為，北京對日本「挺台論」反應如此激烈，真正原因是擔心日本重建軍備，並將保衛台灣納入戰略考量。

專論提到，日本首相高市早苗近期表示，如果中國入侵台灣，等同攻擊日本國安。這個說法並非空穴來風，因為台日關係一向緊密，若中國強行併吞台灣，勢必重創日本利益。不過，北京之所以強烈反彈，深層因素是日本計畫重建軍備，而且不論美國態度如何，都可能將保衛台灣列為核心戰略考量。

儘管日本重建軍備仍停留在規畫階段，要對解放軍形成實質威脅，還需大量時間及資源投入，但習近平已預見潛在危機。

▲日本陸上自衛隊在靜岡縣東富士演習場進行第67屆富士綜合火力演習。（圖／取自陸上自衛隊官網）

日本擁有領先的經濟與科技實力，有潛力成為制衡中國軍國主義擴張的堡壘，即便美軍選擇部分撤出亞洲也不例外。此外，東京更有望成為新區域聯盟核心，串聯南韓、澳洲、印度等，建構防堵中國稱霸亞洲的戰略屏障。

《晚郵報》指出，地緣政治向來不容許權力真空，在中國積極擴張之際，若美國減少印太軍事存在，該地區各國都將面臨「淪為北京附庸」或「填補美國權力真空」的兩難抉擇。

最後，該報也從歷史角度分析指出，促使德國重新武裝，可能是普丁最災難性的政治錯誤。同理而言，激勵日本重建軍備，對中國領導層而言也是「自討苦吃」的戰略失策。