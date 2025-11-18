　
國際

「台灣有事」點燃對立！日外務省高層赴中交涉　高市急滅火

▲▼日本首相高市早苗。（圖／路透社）

▲日本首相高市早苗。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗「台灣有事」牽動集體自衛權的答辯，引爆中國強烈反彈，日中關係急速升溫。為避免情勢持續惡化，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰預計18日與中國外交部官員展開協商。高市政權希望透過外交管道為這場風波降溫，但在中方高壓立場下，情勢能否冷卻仍相當不明朗。

高市早苗日前在國會答詢中指出，若台灣遭到武力攻擊，可能構成「存立危機事態」，引發中國多次要求日方撤回答辯，並接連祭出反制措施。北京除了罕見呼籲中國民眾避免前往日本、慎重規劃留學，中國駐大阪總領事薛劍更因在社群上留下「斬首高市」等言論掀起輿論震動。

在強硬表態與外交應對兩頭燒之下，金井正彰17日飛往北京，預計18日與中國外交部官員展開協商，而此行成為高市政權的關鍵一步。據NHK報導，金井將在會談中重申，高市的答辯並未改變日本既有立場，且即便雙方觀點不同，也不應影響日中間的人員往來。同時，他也會再度對薛劍的貼文提出嚴正抗議，要求中方採取適切處置。

然而，中方態度暫無軟化跡象。中國外交部發言人毛寧17日再次要求日本撤回發言，並聲稱對自家國民發出旅遊警示完全合理，理由是日本近期發生多起針對中國公民的犯罪事件，但並未提出具體案例。毛寧並透露，22日在南非舉行的G20峰會期間，李強總理沒有與日本領導人會面的計畫。

《時事通訊》報導指出，日方原本期待本月日本水產品恢復輸往中國後，雙邊關係能逐步回溫，未料又因「台灣有事」議題急轉直下。自民黨內部也有人憂心，若放任事態延燒，中國可能祭出更多反制。加上中國多家旅行社已暫停銷售日本旅遊產品，影響正迅速擴散。

日本政府高層坦言，當前氣氛明顯過熱，如何在保持國家立場與避免外交對抗之間取得平衡，成為高市政權當前最大考驗。多名官員也示警，此類爭端不可能在「幾天或幾週內」解決，短期內情勢恐仍難看到明確的降溫訊號。

「台灣有事」點燃對立！日外務省高層赴中交涉　高市急滅火
日中關係高市早苗台灣有事中國日韓要聞

