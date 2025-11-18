新華社嗆高市早苗：一言可以興邦也可喪邦　涉台錯誤言論極度危險

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像）



記者張靖榕／綜合報導

針對日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事就是日本有事」言論，中共官媒新華社17日再度刊登評論，指高市的言論「極不負責、極度危險」，要求日方必須收回相關說法、停止挑釁，否則「一切後果由其自身承擔」。

新華社以《高市涉台錯誤言論極不負責、極度危險》為題撰文指出，首相在國會答辯中的任何內容都具官方性質，會被記錄在公文中。評論批評，高市一方面聲稱政府立場未變，一方面拒絕撤回身為首相的答辯內容，形成自相矛盾；其言論更與日本政府過往立場相左，進一步引發外界對其政治誠信與政策穩定性的質疑。

文章強調，高市此番言論涉及「粗暴干涉中國內政」，違反國際法及國際關係基本準則，也破壞戰後國際秩序，並與「一個中國」原則及中日四個政治文件精神相違背。評論聲稱，這些談話嚴重衝擊中日關係的政治基礎，並「傷害中國人民感情」。

文章末段再度警告，「一言可以興邦，一言也可以喪邦」，稱高市的涉台言論「極度錯誤、極為危險、極具挑釁」，且拒不收回，將不負責任「發揮到極致」。新華社要求日方深刻反省歷史、收回相關言論並停止挑釁。

文章最後引用日本《社會新報》社論指出，高市本人的存在，就是日本的「存亡危機」。