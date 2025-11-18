　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新華社嗆高市早苗：一言可以興邦也可喪邦　涉台錯誤言論極度危險

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

針對日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事就是日本有事」言論，中共官媒新華社17日再度刊登評論，指高市的言論「極不負責、極度危險」，要求日方必須收回相關說法、停止挑釁，否則「一切後果由其自身承擔」。

新華社以《高市涉台錯誤言論極不負責、極度危險》為題撰文指出，首相在國會答辯中的任何內容都具官方性質，會被記錄在公文中。評論批評，高市一方面聲稱政府立場未變，一方面拒絕撤回身為首相的答辯內容，形成自相矛盾；其言論更與日本政府過往立場相左，進一步引發外界對其政治誠信與政策穩定性的質疑。

文章強調，高市此番言論涉及「粗暴干涉中國內政」，違反國際法及國際關係基本準則，也破壞戰後國際秩序，並與「一個中國」原則及中日四個政治文件精神相違背。評論聲稱，這些談話嚴重衝擊中日關係的政治基礎，並「傷害中國人民感情」。

文章末段再度警告，「一言可以興邦，一言也可以喪邦」，稱高市的涉台言論「極度錯誤、極為危險、極具挑釁」，且拒不收回，將不負責任「發揮到極致」。新華社要求日方深刻反省歷史、收回相關言論並停止挑釁。

文章最後引用日本《社會新報》社論指出，高市本人的存在，就是日本的「存亡危機」。

11/15 全台詐欺最新數據

大師兄深夜7大反擊！喊話館長開直播對決
結婚5年「僅7次性生活」人夫要離婚　法官引用禮記判決
台大電機系學長「砸3.5萬發雞排」！網湧入狂問是你嗎　本尊證
越晚越冷！　剩12℃時間曝
快訊／今晨16℃　北北基宜豪雨特報
美股收黑重挫逾550點！市場靜待輝達財報出爐

日本駐北京使館示警　在華日人務必注意安全

日本駐北京使館示警　在華日人務必注意安全

日本首相高市早苗稱，若台灣有事，可能會構成日本的「存亡危機事態」，引發中國強烈不滿，甚至發布旅遊示警，呼籲中國公民暫時避免赴日旅遊，雙方外交衝突持續升級。對此，位在北京的日本大使館17日晚間發文，呼籲在中國的日本人務必盡力確保自身安全。

日本高市早苗日韓要聞中國新華社

