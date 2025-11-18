　
國際

日本駐中使館發「安全對策」　籲日籍公民結伴外出提高警覺

▲中日關係。（圖／路透社）

▲日本駐中國大使館17日罕見發布安全對策。（圖／路透社）

記者張方瑀／綜合報導

日本首相高市早苗日前拋出的「台灣有事」說法在中國引起強烈反彈，相關風波持續延燒。日本駐中國大使館17日罕見發布「安全對策」，提醒身處中國境內的日本公民近期外出務必保持高度警覺，注意周遭是否有可疑人士，並盡量結伴同行，特別是帶著孩童的家庭更應加倍留意。

大使館以日文公告指出，由於近期「中國媒體關於日中關係的報導」不斷升溫，館方決定向在中國的日本人提供額外安全提醒，呼籲大家務必以確保自身安全為最高原則。

公告內容提到，日本人在中國境內應避免單獨行動、出門時盡量同行。另外，官方也提醒日本公民尊重當地風俗、溝通時注意言行，同時避免前往人潮聚集的公共空間或日本人經常聚集的場所。一旦發現周遭有陌生或行跡可疑的人員，應立刻遠離。

這份安全對策亦附上電子版「安全指南」及日本駐中國大使館的緊急聯絡方式，強調不論是否為上班時間，館方都將提供必要協助。

值得注意的是，中國外交部與文化和旅遊部日前也接連發布提醒，呼籲中國公民近期避免赴日，並聲稱「日本社會治安惡化、在日中國公民遭攻擊事件屢見不鮮」，指稱今年以來已有多起中國公民遇襲的情況，部分案件仍未破案。

11/15 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北市「那個不下雨的洞」！　原因曝光
大谷翔平最新周邊「柔軟到讓人瘋掉」　球迷瘋搶
再點名台灣「搶走晶片生意」　川普：太丟臉了
大谷巨額延後支付合約恐成封館導火線
蛇蠍女逼死豐原五口！　內幕曝光

針對日本首相高市早苗日前在國會發表「台灣有事就是日本有事」言論，中共官媒新華社17日再度刊登評論，指高市的言論「極不負責、極度危險」，要求日方必須收回相關說法、停止挑釁，否則「一切後果由其自身承擔」。

日本中國駐中使館台灣有事高市早苗安全對策

