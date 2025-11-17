台中89炸街打趴民眾！警察局長認了：打人前有接到5通噪音報案

▲台中發生民眾不滿飆車族噪音，抄滅火器理論反遭飆車仔圍毆；市議員怒轟，先前已經有人多次報案噪音但警方都沒出現，批警方消極作為。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市西屯區寶慶街今（18）日凌晨不平靜！一位居民因無法忍受改裝車深夜來回繞行、製造噪音，氣得持滅火器下樓理論，反遭對方一行人持球棒圍毆打趴在地。市議員蔡耀頡指出，接獲民眾陳情，發生打架前已經狂打電話通報噪音，但就是沒看到警察到來，認為警方消極作為；警察局長吳敬田也坦言，確實曾接獲5通噪音通報。

市議員蔡耀頡質詢時表示，根據民眾陳情，在案發前半小時，這群「飆車仔」就不斷在巷口來回飆車，並非單純路過。他質疑，警局新聞稿雖稱1點57分獲報、1點59分到場，但若警方能在第一時間就派員處理噪音，提前作為，這起暴力事件是否就不會發生？

對此，警察局長吳敬田澄清，警方實際是在凌晨1點53分首度接獲「噪音車」通報，並非打架，勤務中心1點55分派遣警力，於1點59分抵達現場。他坦言，這段期間確實有5通都是關於噪音的報案電話。

▲警方今天陸續將人逮捕到案，市長盧秀燕也肯定警方展現執法決心。（圖／記者白珈陽翻攝）



整起衝突從單純的噪音檢舉演變成暴力圍毆，引發社會關注。台中市長盧秀燕則肯定警方處理效率，強調員警在獲報後不到10分鐘就迅速到場，並在今日陸續將涉案人等逮捕歸案，展現執法決心。