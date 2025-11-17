日官員抵北京　日媒：料重申「一中立場」不撤涉台發言

記者詹雅婷／綜合報導

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日啟程赴北京，預計18日進行協商，打算再次說明高市所言並未改變日本政府的一貫立場，盼化解首相高市早苗「台灣有事」發言引發的外交風波。不過根據共同社，預計日方並不會同意撤回高市早苗相關發言。

▲日本內閣官房長官木原稔。（圖／達志影像／美聯社）

共同社、TBS等報導，中國針對高市的發言祭出一連串反制措施，包括提醒中國公民近期避免前往日本、建議謹慎規劃赴日留學。內閣官房長官木原稔17日表示，中國政府出台縮減人員交流的措施，有悖於雙方領袖之間確認的推進戰略互惠關係和構建建設性、穩定的關係等大方向，已向中方提出交涉，日本政府會持續密切關注局勢，包括中國一連串措施的影響，並做出適當回應。

金井正彰已經抵達北京，預計18日與中國外交部亞洲司長劉勁松會談。預計金井正彰將透過這次的協商表明，日本並未改變1972年《日中聯合聲明》承認中華人民共和國是中國唯一合法政府這一立場，藉此緩和局勢。

▲日本首相高市早苗的涉台言論，引起中國不滿。（圖／達志影像）

高市早苗11月7日在眾院預算委員會上針對「台灣有事」發言時提到，根據情況有可能構成依據安全保障相關法可行使集體自衛權的「存亡危機事態」。這被中國政府視為日本可能以武力介入台海問題，中國政府撤回相關發言，並召見日本駐中大使金杉憲治，還祭出反制措施，包括建議中國公民近期避免前往日本、謹慎規劃赴日留學。

在此之際，中國駐大阪總領事薛劍在社群平台發布「斬首」言論，也引起日方不滿。日方召見中國駐日大使吳江浩提出抗議。