多部「日本電影」突宣布從中國撤檔　陸網哀嚎：全世界都針對我

▲《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》取消12月6日在中國上映的計畫。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

中國近期多部「日本電影」陸續撤檔，引發影迷關注。一名網友17日爆料，包括原訂於12月上映的《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者們》（台灣譯：《蠟筆小新：超華麗！灼熱的春日部舞者們》）與原訂於11月上映的真人版《工作細胞》均已被暫緩上映，相關影城也開始陸續退票。相關業者也證實此消息。

據《極目新聞》報導，動畫電影《蠟筆小新：灼熱的春日部舞者們》原定12月6日在中國上映，近日本片宣傳物料已在多個社群平台密集曝光；真人電影《工作細胞》則原定11月22日上映。兩片的中國發行方人員證實撤檔屬實，並表示通知來得突然，是17日下午臨時接獲消息。

▲《工作細胞》也宣布從中國撤檔。（圖／翻攝自微博）

目前各大影院正依規定進行退票，至於後續是否能再上檔，業者仍未接獲明確指示。

同時也有網友稱，正在熱映的《鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲》恐提前下映。不過多家武漢影城排片經理表示，尚未收到相關通知，現階段排片維持正常，影片將在密鑰到期後依原規定下線，不會延期。

貓眼平台「待映」片單顯示，《初吻》、《昨日青春》、《8號出口》等多部日本電影，原本皆排定於今年內上映，但目前檔期資訊均已撤下，呈現「待定」狀態。多個影視產業渠道透露，目前日本片在中國的送審流程已全面暫停，部分已過審的作品也被要求暫緩排期。

▲多部「日本電影」突宣布從中國撤檔，上映時間成未知數。（圖／翻攝自微博）

多個陸媒報導指出，本波集中撤檔與近期中日外交情勢波動有關，日本政界人士高市早苗近日發表擴軍言論引發關注，中方向日方採取的反制措施超出日本官方預期，文化合作項目因此出現臨時調整，電影引進即受波及。

消息曝光後，不少粉絲在社群上表達遺憾，有觀眾原本規畫包場觀影，如今紛紛表示失望; 也有網友直言「全世界都在針對喜歡日本動畫的我」，並質疑此波撤檔究竟要持續到何時。