鼓勵學子勇敢追夢　台東邀紅襪小聯盟教練蘇柏豪分享國際經驗

▲台東環保局邀紅襪小聯盟教練蘇柏豪分享國際經驗 。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為鼓勵台東年輕學子勇於追求理想，台東縣環境保護局日前舉辦一場特別講座，邀請現任美國職棒紅襪隊小聯盟教練暨翻譯蘇柏豪，與來自縣內約130名懷抱棒球夢想的選手及教練面對面交流，分享他從學生球員一路走向國際職棒舞台的生命歷程。活動由台東縣廢棄物能資源中心（焚化廠）營運廠商信鼎技術服務公司策劃，並由環保局與縣府教育處共同促成，希望透過蘇柏豪多元的國際背景，啟發青年以更開闊的視野探索環境、運動與職涯的可能性。

台東縣政府表示，能資源中心除了肩負垃圾自主處理的功能，也致力推動教育化發展。透過與青年棒球選手的互動，讓大眾更理解中心的運作與環境教育的重要性，使學習不再侷限於教室。此次邀請具有美國職棒經驗的蘇柏豪教練分享，也是希望讓年輕選手從他的故事中看見更多人生與運動道路的方向。

環保局指出，蘇柏豪講座內容涵蓋他七年多的職棒旅程，包括擔任味全龍隊翻譯、中華奧運隊情蒐成員、美國道奇與釀酒人隊翻譯實習等經驗，也分享他在紅襪小聯盟的教學日常。他以親身經歷勉勵學員：「每一段經歷都是累積，勇敢踏出第一步，地圖才會慢慢展開。」現場學員全神貫注聆聽，並在互動環節踴躍提問，氣氛熱烈。

多位參與學員表示，這是首次近距離了解職棒工作的真實樣貌，深刻感受「世界很大，夢想可以更遠」，也促使他們重新思考自身在棒球道路上的定位與可能。環保局強調，教育是帶來改變的起點，透過環境教育與運動交流結合，不僅讓孩子更理解世界，也協助他們發掘熱情與潛能。台東棒球與環境永續的發展，未來值得期待。