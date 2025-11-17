識詐交安宣導團受邀設攤　攜手關山鎮民「關愛零暴・山情相伴」

▲關山「識詐交安宣導團」受邀設攤。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局持續推動社區治安與交通安全教育，希望透過深入社區的方式，讓「識詐」、「交安」與「反暴零容忍」觀念更加貼近民眾生活。16日14時許，分局「識詐交安宣導團」受關山鎮公所邀請，參與「關愛零暴・山情相伴」高齡友善社區成果展暨防暴踩街活動，並在現場設攤宣導，與社區長者、家庭及孩童面對面互動，共同支持守護弱勢與營造安全家園的目標。

活動在關山天后宮前廣場熱鬧登場，吸引許多社區居民、長者團體與親子家庭參與。為提升民眾交通安全意識，宣導團向大朋友、小朋友發送「反光拍拍圈」，提升清晨外出或夜間運動時的能見度；同時也發放「防詐手搖扇」，以簡明方式呈現最新詐騙手法與防制觀念，提醒民眾留意不明電話、簡訊及社群訊息，避免落入詐騙陷阱。現場亦透過問答及互動遊戲，讓民眾在輕鬆的氛圍中學習實用的防詐與交通安全知識。

活動主題「關愛零暴」聚焦於高齡者權益與防暴意識提升，現場安排踩街宣導、長者大合唱與成果展等溫馨節目。踩街隊伍自天后宮前廣場出發，以旗幟和口號向沿途居民傳遞「不暴力、不忽視、不沉默」的重要觀念，展現社區共同守護長者的決心。關山分局也藉此提醒，若發現家暴、虐老或可疑情況，民眾應立即通報，讓警政與社政單位能及時介入協助，避免憾事發生。

關山警察分局表示，在局長蔡燕明所推動的「社區警政」理念下，員警將持續走入社區、貼近民眾需求，以有溫度的執法強化地方安全，落實「預防優先、服務導向」的警政精神。未來也會持續將防詐、交安與反暴等資訊帶入社區，與居民建立更緊密的合作關係，共同打造友善、安全、幸福的生活環境。