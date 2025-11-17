　
地方 地方焦點

識詐交安宣導團受邀設攤　攜手關山鎮民「關愛零暴・山情相伴」

▲關山「識詐交安宣導團」受邀設攤。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲關山「識詐交安宣導團」受邀設攤。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣警察局關山分局持續推動社區治安與交通安全教育，希望透過深入社區的方式，讓「識詐」、「交安」與「反暴零容忍」觀念更加貼近民眾生活。16日14時許，分局「識詐交安宣導團」受關山鎮公所邀請，參與「關愛零暴・山情相伴」高齡友善社區成果展暨防暴踩街活動，並在現場設攤宣導，與社區長者、家庭及孩童面對面互動，共同支持守護弱勢與營造安全家園的目標。

活動在關山天后宮前廣場熱鬧登場，吸引許多社區居民、長者團體與親子家庭參與。為提升民眾交通安全意識，宣導團向大朋友、小朋友發送「反光拍拍圈」，提升清晨外出或夜間運動時的能見度；同時也發放「防詐手搖扇」，以簡明方式呈現最新詐騙手法與防制觀念，提醒民眾留意不明電話、簡訊及社群訊息，避免落入詐騙陷阱。現場亦透過問答及互動遊戲，讓民眾在輕鬆的氛圍中學習實用的防詐與交通安全知識。

活動主題「關愛零暴」聚焦於高齡者權益與防暴意識提升，現場安排踩街宣導、長者大合唱與成果展等溫馨節目。踩街隊伍自天后宮前廣場出發，以旗幟和口號向沿途居民傳遞「不暴力、不忽視、不沉默」的重要觀念，展現社區共同守護長者的決心。關山分局也藉此提醒，若發現家暴、虐老或可疑情況，民眾應立即通報，讓警政與社政單位能及時介入協助，避免憾事發生。

關山警察分局表示，在局長蔡燕明所推動的「社區警政」理念下，員警將持續走入社區、貼近民眾需求，以有溫度的執法強化地方安全，落實「預防優先、服務導向」的警政精神。未來也會持續將防詐、交安與反暴等資訊帶入社區，與居民建立更緊密的合作關係，共同打造友善、安全、幸福的生活環境。

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

運彩公會捐贈225萬　助台中向上國中發展基層體育

市長視察土城員和人本通行改善工程進度　預計年底完工

外交部雲嘉南辦事處推快閃抽獎　送出國來回機票吸引旅展人潮

非法傾倒廢棄物事件層出不窮　台東縣府跨局處強力查辦

114年沙城盃田徑對抗賽閉幕　3天賽事打破22項大會紀錄

新營高工劉殷佐奪「教育部數位素養教案」佳作　全國高中職僅三件入選

寶桑警協助旅客尋回行李　台東行多了一份暖心回憶

赤崁風華帶進校園！　成功、勝利國小攜手打造文資教育新風景

台南市勞工局校園巡演開跑　「快樂森林工坊」走進佳里國小

疫情、經費、土地問題拖磨6年　信義鄉老人活動暨日照中心啟用

運彩公會捐贈225萬　助台中向上國中發展基層體育

台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

羅小白合體SJ希澈！　10年前被翻牌爆紅「以為人生巔峰」他再現身留言

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家曝避雷3關鍵！

市長視察土城員和人本通行改善工程進度　預計年底完工

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

牧場遭管制後仍離譜出貨「4萬顆芬普尼蛋」　彰檢二度約詢追漏洞

【永遠的祕密】女生網路上的年齡...過了24就凍齡！

相關新聞

台東84歲騎士遭轎車撞擊　頭部重創送醫不治

台東84歲騎士遭轎車撞擊　頭部重創送醫不治

台東縣池上鄉忠孝路與中東三路17日上午發生一起死亡交通事故，造成一名84歲機車騎士不幸身亡。關山警察分局指出，事故發生後第一時間即派員前往處理，並對家屬表達關懷，同時再次提醒用路人務必依標誌、標線與號誌指示行駛，確保行車安全。

肚臍橙採收季登場　成功分局啟動護果勤務

肚臍橙採收季登場　成功分局啟動護果勤務

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

台東縣府3年還56億債務歸零　後續研議「還稅於民」

綠島海岸出現不明飛行器殘骸！軍方確認中

綠島海岸出現不明飛行器殘骸！軍方確認中

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導

玉井德蘭週年慶登場！消防分隊進駐宣導

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

