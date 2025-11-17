114年沙城盃田徑對抗賽閉幕　3天賽事打破22項大會紀錄

▲114年沙城盃田徑對抗賽閉幕。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

為期三天的114年沙城盃全國中小學田徑對抗賽，16日在台東縣立體育場圓滿落幕。今年共有22項、63人次打破大會紀錄，另有5項、5人次創下全新紀錄，整體成績相當亮眼。團體總成績部分，桃園市八德國中包辦國中組男女團體雙料冠軍；台中市梧棲國小則在國小男生乙組成功連霸，展現強勁實力。

台東選手在本屆賽事中同樣表現突出，來自鸞山國小的王雨婕，以優異速度刷新國小女子乙組400公尺及60公尺兩項大會紀錄，成為本屆矚目新星之一。寶桑國中郭晨瑄則在國中女子4×100接力、國中4×100混合接力及國中女子4×400接力決賽中，與隊友聯手打破大會紀錄，多項佳績讓她成為此次賽會的另一位焦點選手。

此外，國小男子乙組100公尺前五名及國中女子4×400接力前三名皆刷新原大會紀錄，顯示競爭激烈。賽事期間台東天氣晴朗穩定，助攻選手們發揮水準，多項紀錄因此被改寫，讓本屆沙城盃成果格外豐碩。

團體總錦標部分，高男組由台東高中、台東體中高中部及台北市內湖高中取得前三；高女組前三名則由台東體中高中部、台北市內湖高中及台東高中獲得。國男組由桃園市八德國中奪冠，其後為台東寶桑國中、基隆南榮國中、台東關山國中、台東東海國中與台東新生國中。國女組前三為桃園市八德國中、台東新生國中與台東寶桑國中。

國小組方面，男生甲組由台東都蘭國小奪冠，女生甲組則由台東新生國小拿下第一；男生乙組以台中梧棲國小奪冠，女生乙組冠軍由台東太平國小獲得。各組成績展現全台基層田徑運動的扎實培育成果，也替本屆賽事畫下完美句點。