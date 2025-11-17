台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

▲台東縣負債歸零。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣議會針對財政議題展開討論，議員關切縣府上任初期負債高達56億元，卻能在3年內讓債務歸零，並提出希望縣府說明財政改善方式，另因去年交通罰鍰超收逾1億元，議員也提出「是否能還稅於民」的想法，並詢問縣府是否可能比照中央普發現金、研議加碼發放。

縣長饒慶鈴說明，縣府財政得以大幅改善，主要來自開源與節流並行的成果。開源部分，包括積極向中央爭取競爭型補助計畫、有效運用花東基金，使縣府得以在不增加財政負擔的情況下推動地方建設；節流方面則透過整合局處活動與刪減非必要支出，確保公帑運用在優先且必要的項目上。

她指出，美麗灣案仲裁結果是改善財政的重要一環。縣府在充分研析與依法爭取的前提下，最終獲得較有利的仲裁結果，替縣庫節省數億元支出。此外，焚化爐啟用後產生穩定處理費收入，也有助於財政體質逐步改善。多項因素累積，使台東在去年正式清償所有債務，達成「負債歸零」目標。

針對議員提出「還稅於民」與加碼發放現金的建議，縣府秘書長盧協昌回應，114年度總預算已完成編列，若在年度中追加預算，恐難在時間上完成相關作業；此外，現金發放需具備完整行政流程與法令基礎，操作上有實務限制。

饒慶鈴表示，若議會多數議員支持此政策，縣府樂於研議可行方案，在法令許可下，甚至可於明年提出具體作法。不過她強調，相關政策必須行政與議會共同協力，才能在合法程序內推動，確保縣民真正受惠。