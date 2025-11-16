訓練比特犬試試有多兇！無良主人放任無差別攻擊　黑浪慘被咬爆

▲未牽繩的比特犬（左）突然攻擊路邊流浪狗（右）。（圖／民眾提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名男騎士14日晚間帶著一隻未牽繩、戴著項圈的比特犬外出，比特犬見到路邊的黑色流浪狗便緊咬不放，飼主眼見噴辣椒水、潑水、打狗方式都沒用，竟一度想騎車離開。目擊民眾氣炸，表示該名男子專找流浪狗來訓練自己的比特犬攻擊，「要試狗多兇」，當時自家門口的水桶、掃把都被當工具敲壞。動保處表示，會請警方協助調閱監視器畫面，以查核飼主相關資訊及犬隻品種，若屬實最高可罰15萬元。

事發在14日晚間10點48分，一名男子騎乘機車行經仁武區文中一街，身邊則跟著一隻未牽繩的犬隻，犬隻發現路邊有一隻黑色流浪狗，突然發瘋似的衝上前爆咬流浪狗的脖子不放，機車上的飼主下車趕緊將兩隻狗拉開，並抄起路邊的掃把對著狗猛打，但每一棍幾乎都落在流浪狗身上。

▲比特犬飼主試圖要將兩隻狗拉開。（圖／民眾提供）



有目擊民眾趕緊提供辣椒水，飼主噴了自家狗後，比特犬也似乎沒有鬆口的跡象，民眾又再提供水瓢，不過依然無法順利將兩隻狗分開，後來飼主試圖用水管對兩隻狗噴水，又對兩隻狗猛潑水，比特犬幾度有鬆口，但很快又再度發動攻擊，將流浪狗壓制拖行到別處。

目擊民眾氣憤控訴，該犬隻疑似是比特犬，飼主從小就騎車帶著那隻狗來住家附近逗狗，經常沒替狗戴嘴套也不牽繩，專門找流浪犬攻擊，就是為了訓練自己的比特犬，逗到那隻流浪狗已經變大隻，飼主稱流浪狗會咬人、耍壞，竟說「要試試我們家的狗有多兇啦！」、「沒人養的才沒事」。

▲▼比特犬飼主拿住家外的水桶蓋著比特犬，又拿掃把打流浪狗。（圖／民眾提供）



讓民眾傻眼的是，當時飼主為了將兩隻狗拉開，住家外放的掃把、水桶都被當武器敲壞，但最離譜的是，飼主竟是拿來打被咬的流浪狗，而非打自己家的比特犬，眼見無法制止，飼主中途竟還打算離開，是被制止後才回頭處理。民眾氣炸表示，狗的個性喊抓狂就抓狂，假設這裡有小孩出入，不知道後果會如何。

高雄市動保處表示，比特犬為農業部公告危險性犬隻，根據動保法第20條第2項規定，出入公共場所或公眾得出入之場所，需有成年人伴同，並繫1.5公尺以內牽繩及配戴透氣口罩。違反者將依同法第29條第1項第5款處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。將會同警方協助調閱監視器畫面以查核飼主相關資訊及犬隻品種。

▲▼目擊民眾當時拿辣椒水給比特犬飼主，住家外的掃把被當武器打斷。（圖／民眾提供）

