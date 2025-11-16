3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓區土庫一路、土庫二路口楠梓國小的後門口，今（16）日傍晚5時許發生驚險車禍！73歲陳姓男子駕駛自小客車，下橋欲右轉清豐二路360巷時，先與一輛直行機車發生擦撞，汽車疑似失控繼續往前衝，直接撞進待轉區，波及8台機車。現場監視器畫面曝光，整個撞擊過程3秒鐘，卻釀成9傷。

▲白色轎車先是擦撞到另一台紅色機車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

監視器畫面中，一輛白色自小客車沿坡道滑下後，車身突然往右側偏移，下一秒便猛烈擦過一台直行機車導致騎士失去平衡。更驚悚的是，肇事小客車完全停不下來，像被推著走一樣一路往前衝，朝待轉區重壓過去，當時待轉格內的騎士都來不及反應，整排機車被撞得東倒西歪。

▲白色轎車偏向撞向了待轉區 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲一名騎士被捲在車下滾，還好僅有受到輕傷 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

被波及的騎士，有人被倒地、有人忍痛拖著機車站起，路口陷入混亂。直到撞擊後第3秒，小客車才完全停下，但已深陷待轉區中間，周遭散落破裂的機車殼與碎片，畫面中有人倒地，四周滿地機車零件散落。

事故共造成9名機車騎士（含1名乘客）及汽車駕駛受傷，所幸全員意識清楚，已分送醫院救治；警方現場酒測陳男，確認並無酒駕情事。