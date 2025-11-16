轎車向右鬼切肇逃！短裙女騎士慘摔「頭著地」　重傷進ICU搶命

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區日前發生一起車禍，一名女子騎乘機車行經路口時，為了閃避左前方的轎車突然變換車道，機車龍頭跟著向右偏移，卻遭到同向後方的機車騎士夾擊，穿短裙的女騎士當場摔車，大腿在地上摩擦好幾圈，不僅肢體挫傷，頭部也因受到重擊昏迷，目前仍在醫院救治尚未脫險。警方認定轎車駕駛涉肇事逃逸，將通知到案說明。

▲女騎士頭部重創，目前仍在加護病房救治。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



事發在14日下午1點50分，警消獲報，鳳山區中山路、光遠路口發生一起車禍，救護人員到場時，發現一名女騎士意識昏迷，肢體有擦挫傷，緊急將她送醫搶救。

警方調查，當時女騎士沿光遠路直行至路口時，為了閃避左前方向突然變換車道的轎車，機車跟著向右偏移，不巧遭同向直行的21歲林姓騎士夾擊，女騎士遭碰撞後，頭部先著地，接著機車被甩飛、人在地上滾了好幾圈。

▲轎車突然往右切，女騎士閃避不及跟著往右，遭到男騎士夾擊。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）



警方指出，轎車任意變換車道、未禮讓執行機車，事發後也沒等警方到場就離開，涉嫌肇事逃逸，經調閱路口監視器，鎖定肇事的李姓男駕駛，將通知到案說明，全案將依公共危險罪、肇事逃逸罪嫌偵辦。

女騎士因頭部重創陷入昏迷，經送往國軍總醫院救治後，後續轉送高雄長庚醫院加護病房觀察，目前尚未脫險。

▲女騎士頭部著地，一雙大腿在地上滾好幾圈。（圖／翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台）