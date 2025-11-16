台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐

▲一名台灣女子在日本機場遭到安檢人員騷擾，日前判決出爐。（示意圖／CFP）



記者楊庭蒝／綜合報導

今年 2 月，一名台灣籍女子前往日本北海道旅遊，於新千歲機場通關時遭機場安檢人員性騷擾，此案引發台日兩地高度關注。歷經9個月的司法調查與訴訟，近日判決結果出爐，涉案的27歲男性安檢員伊藤大介遭當局依《北海道迷惑行為防止條例》處以罰金30萬日圓（約新台幣 6.3 萬元）。

回顧整起事件，該名受害女子於今 2月11日上午在新千歲機場接受安檢。據她描述，當時突然感覺遭人從後方環抱，且右胸遭到捏弄。起初她以為是同行的伴侶開玩笑，回頭卻發現是一手拿著她靴子的男性安檢員。

女子當下立即大聲喝斥抗議，但現場機場人員疑似以語言不通為由未積極處理，涉案人員亦試圖推託。為維護自身權益，該女子與伴侶決定更改行程，延後返台班機並向當地警方報案。在日本航空的協助及我國駐札幌辦事處、千歲警察署的安排下，順利完成報案程序。

當地媒體《北海道放送》曾報導，警方在獲報後展開調查，並於2月27日逮捕涉案安檢員伊藤大介。然而，伊藤在接受訊問時否認蓄意性騷，並向警方供稱「真的不記得有沒有摸過她的胸部」。儘管嫌犯一度否認，但經過數月的調查取證，司法機關最終仍認定其犯行。

隨著判決結果出爐，當事人近日在社群平台Threads上更新近況。她表示，收到判決通知時心情相當複雜，雖然慶幸對方終於被定罪，正義獲得伸張，但另一方面也感到困惑，認為30萬日圓的罰金刑責「看起來很輕」。

她坦言，後來才深刻體悟到，無論刑罰輕重，法律的判決與受害者的心理創傷本就無法「對等交換」，判決結果並不能立即修復她受傷的心靈。儘管如此，她仍將這份判決視為重要的「法院認證」，強力反擊事件發生以來網路上部分質疑她「長相安全不會被摸」或「假裝受害破壞台日關係」的酸民言論。

在貼文最後，她特別感謝這段期間給予協助的駐外人員、日本檢警調單位以及她的伴侶。她強調，這種「被相信」的過程對她而言是極大的療癒，同時也以此案為例，警告心存僥倖的加害者，在性騷擾零容忍的社會風氣下，被定罪的風險只會越來越高。