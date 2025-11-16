　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐

▲▼機場,安檢,海關,報到,check in,登機,搭飛機。（圖／CFP）

▲一名台灣女子在日本機場遭到安檢人員騷擾，日前判決出爐。（示意圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年 2 月，一名台灣籍女子前往日本北海道旅遊，於新千歲機場通關時遭機場安檢人員性騷擾，此案引發台日兩地高度關注。歷經9個月的司法調查與訴訟，近日判決結果出爐，涉案的27歲男性安檢員伊藤大介遭當局依《北海道迷惑行為防止條例》處以罰金30萬日圓（約新台幣 6.3 萬元）。

回顧整起事件，該名受害女子於今 2月11日上午在新千歲機場接受安檢。據她描述，當時突然感覺遭人從後方環抱，且右胸遭到捏弄。起初她以為是同行的伴侶開玩笑，回頭卻發現是一手拿著她靴子的男性安檢員。

女子當下立即大聲喝斥抗議，但現場機場人員疑似以語言不通為由未積極處理，涉案人員亦試圖推託。為維護自身權益，該女子與伴侶決定更改行程，延後返台班機並向當地警方報案。在日本航空的協助及我國駐札幌辦事處、千歲警察署的安排下，順利完成報案程序。

當地媒體《北海道放送》曾報導，警方在獲報後展開調查，並於2月27日逮捕涉案安檢員伊藤大介。然而，伊藤在接受訊問時否認蓄意性騷，並向警方供稱「真的不記得有沒有摸過她的胸部」。儘管嫌犯一度否認，但經過數月的調查取證，司法機關最終仍認定其犯行。

隨著判決結果出爐，當事人近日在社群平台Threads上更新近況。她表示，收到判決通知時心情相當複雜，雖然慶幸對方終於被定罪，正義獲得伸張，但另一方面也感到困惑，認為30萬日圓的罰金刑責「看起來很輕」。

她坦言，後來才深刻體悟到，無論刑罰輕重，法律的判決與受害者的心理創傷本就無法「對等交換」，判決結果並不能立即修復她受傷的心靈。儘管如此，她仍將這份判決視為重要的「法院認證」，強力反擊事件發生以來網路上部分質疑她「長相安全不會被摸」或「假裝受害破壞台日關係」的酸民言論。

在貼文最後，她特別感謝這段期間給予協助的駐外人員、日本檢警調單位以及她的伴侶。她強調，這種「被相信」的過程對她而言是極大的療癒，同時也以此案為例，警告心存僥倖的加害者，在性騷擾零容忍的社會風氣下，被定罪的風險只會越來越高。

 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／SJ唱完直奔金豬！東海「護膝包腳」
Energy阿弟突當眾親密女星　老婆「爆氣反應」全放送
台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐
iPhone 17 Pro又傳災情　濕紙巾一擦「宇宙橙大掉漆
正妹直播主遭廠商性侵！　二審判決逆轉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐

16台遊客吃5披薩被羞辱！義市長急滅火：將與台灣代表會談

22年航空說停就停！宣布破產...全航班一夜取消

印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！　大馬女住戶怒拍犯罪過程

中國祭「旅遊警示」　日本女議員呼籲反制！提深圳日僑男童遭砍案

81獼猴慘淪「藥物實驗品」險被賣到柬埔寨！　泰破獲走私集團

48.8%日本人贊成「台灣有事」行使集體自衛權！　日最新民調出爐

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

台女遊客在北海道機場遭「捏奶頭」　日本調查判決出爐

16台遊客吃5披薩被羞辱！義市長急滅火：將與台灣代表會談

22年航空說停就停！宣布破產...全航班一夜取消

印尼峇里島包車「過彎失控」暴衝山谷　陸客團5死8傷

推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！　大馬女住戶怒拍犯罪過程

中國祭「旅遊警示」　日本女議員呼籲反制！提深圳日僑男童遭砍案

81獼猴慘淪「藥物實驗品」險被賣到柬埔寨！　泰破獲走私集團

48.8%日本人贊成「台灣有事」行使集體自衛權！　日最新民調出爐

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

對戰11連勝飛了！9局金周元夯追平轟　日韓交流賽雙方7比7和局收場

快訊／國道3號屏東車禍　鬼切車道撞上2人送醫

台灣國際滑輪溜冰公開賽　「滑輪女王」楊合貞領潛培代表隊展佳績

男子過馬路遭女駕駛撞飛昏迷　重傷送醫

直擊／SJ唱完大巨蛋直奔金豬！東海「護膝包腳」吃慶功　舊傷惹心疼

注意！全台8縣市明天停水　時間區域一次看

全場狂敲16安、5人貢獻多打點　臺灣海洋「海嘯打線」15比1痛宰山林

CTPBA職業撞球巡迴賽第4站　「柯氏兄弟鬩」牆柯秉中逆轉奪冠

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

iPhone 17 Pro又傳災情　濕紙巾一擦「宇宙橙大掉漆」照片曝光

楊昇達.余祥銓聊「粿王」

國際熱門新聞

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

日本黑熊中彈「假死」！反咬60歲獵人

48.8%日人贊成「台灣有事」行使集體自衛權

公審台灣客惹怒兩國！義市長：下周見台灣代表

美駐太子港大使館遇襲　美軍開火反擊

全球最富裕城市排行出爐　台灣5城市名次曝

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

美國Costco急召回2款熱門商品！

中國籍男子性侵百人　被判無期徒刑

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

更多熱門

相關新聞

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議，館長則否認所有指控。事件爆發後，有網友表示，本來以為館長慘了，這一波應該就「下去了」，但現在風向卻180度大轉變，有網友點出原因。

小偉離職1年回鍋！館長愣：這麼委屈怎又回來？

小偉離職1年回鍋！館長愣：這麼委屈怎又回來？

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生沒道歉」還在信義區撿屍

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生沒道歉」還在信義區撿屍

元老員工直播1hr爆館長惡行　劇情懶人包曝

元老員工直播1hr爆館長惡行　劇情懶人包曝

館長遭爆逼員工傳私照　律師曝可能刑期

館長遭爆逼員工傳私照　律師曝可能刑期

關鍵字：

性騷擾北海道新千歲機場司法判決台日關係

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

快訊／國1今晨事故　全線封閉

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面