元老員工直播1hr爆料　反擊館長恐嚇說！「劇情懶人包」曝光

▲館長陳之漢。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅館長陳之漢14日遭毀滅式爆料，來源是成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉。政治評論員張益贍就整理直播內容，他總結，這起風波從「館長指控員工恐嚇勒索」開場，隨即被爆出性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議。

張益贍在臉書貼文，「懶得看一小時直播的朋友，幫大家整理劇情」，事件起於館長直播宣稱員工拿10年前的影片與對話恐嚇勒索，結果引起員工不滿，開直播全面反擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他指出，這場爆料圍繞在三人：李慶元、館長、小偉。其中李慶元是公司創始元老、深受信任的營運手，「視館長為師傅，卻因信任破裂決裂」；而小偉則是「沉默15年的特助」，過去默默賣車幫公司、忠誠多年，卻因不當要求造成心理創傷，甚至休養一年，最後在主管會議被羞辱後情緒全面爆發；總監吳明鑒則自稱「多年為館長背鍋」。

接著三大爭議逐一曝光。首先是最受外界震驚的性騷疑雲，張益贍指出，館長被指控對小偉多年來有不當要求，包括要求拍私密照、要求傳夫妻間的私密影像，事後還命他刪除證據。

第二是投資爭議，據稱館長根本沒有真正出資「成吉思汗」，股東都是總監吳明鑒找來的投資者，甚至館長赴中國投資時，要求股東簽署某些不明內容的合約，引起不滿。

第三則是中國投資與國安疑慮，館長被指稱自豪自己在中國「有後台」，甚至能用於對付政敵。

最後，李慶元強調資料都已交給警方，之後會在警方同意下陸續公布，「只要館長再開直播污衊或威脅，他們就會繼續爆料館長的料。」

貼文引發議論，「這麼精彩還能免費看？」「這比A片劇情還猛」、「大場面來了」。還有大票一面倒狂酸，「會不會又是為了流量演戲？」「最近便當店要收又不收，現在剛好出這個戲。」

不過，館長14日晚間開直播時，透露自己被恐嚇，「（對方）說什麼十年前，十年前我們公司所有人都在，我傳訊息給他，他手上有我們的性愛影片，什麼我叫他打手槍，十年！他說還說我老婆跟他一起性騷擾他，他現在身心受創，三個人來跟我講，我問他，啊我沒有幹這種事，你們現在要怎樣？」

館長接著說，「他說他手上握有證據、對話紀錄，我說十年前？他說他要錄音，我說你錄啊！他說你先跟他道個歉，我說對不起」。

館長接續表示，「他說我剩下現金有一億，他要2000萬，十年前，然後我跟他道歉他就哭了，他說等這句話等了十年，我說哇X，我性騷擾、男的，我手機都放在辦公室，你要怎麼動手腳，我根本......。十年前，我以為我強姦殺人餒，我以為我強姦殺人餒」。館長沉默數秒後，又說了一次「我以為我強姦殺人餒」。

事實上，館長在YouTube上寫的標題就是「不自殺聲明 館長被恐嚇事件 明天最大新聞 不用你們出去爆料 我來」，搶先爆出此事。而後，小偉就爆料，館長因無法滿足老婆，所以要他拍下體照給自己老婆看，甚至還叫他要跟自己老婆發生關係，他十年後越想越不對，於是叫館長道歉、給2000萬。