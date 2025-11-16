小偉爆遭性騷擾！館長反擊「離職1年竟回鍋」：這麼委屈怎又回來？

▲館長直播回應。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者施怡妏／綜合報導

成吉思汗健身俱樂部創辦人、「館長」陳之漢遭3名資深員工指控性騷擾及不當行為，不過，館長否認所有指控，強調自己是受害者。有網友好奇，為何小偉傷心受創離職，過了一年多又跑回來當主管，現在又突然爆料，直呼「很奇怪。」對此，館長也在直播中提及此事。

有網友在PTT發文，整起事件中，有個地方很奇怪，高階主管小偉之前身心受創，離職一年多，如今又跑回來當主管，每個月領8萬元，「如果這件事情真的陰影很大，小偉離職一年多又突然跑回來任職+爆料的原因是什麼？」

底下網友紛紛熱議，「找不到更好的工作」、「在外面只有3萬，館長給8萬，當然回來」、「館長對元老都很夠意思，待遇都給很好」、「正職領8萬塊，誰不想回」、「自以為很行，結果發現出去薪水砍半」、「在外面就只是個領基本薪資的咖，去哪裡領8w一個月？回鍋根本理所當然」、「一年多錢花完了，發現外面工作錢太少，回鍋領8萬，真香」。

對此，館長也在直播提到，小偉中間離開公司一年，拿走了60萬元，「他說他需要錢我們還是給他60萬」，最近小偉又回來公司一年了，每個月薪資8萬元，甚至拿到一輛名車，「我們會計部都可以作證，他整天什麼事都沒做，坐在那邊玩遊戲、看股票，我們公司所有人都知道他不做事。」

館長指出，「10年前我對他這樣，這麼委屈，如果你當時候那麼委屈，怎麼（現在）還能夠在公司月領高薪？現在跟我講，我性騷擾他。」