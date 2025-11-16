　
偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

▲溫男外表清秀、身材壯碩，卻偷拍女同學裙底風光。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲溫男偷拍女同學裙底風光。（圖／翻攝溫男IG）

記者施怡妏／綜合報導

新北市某高中一名即將畢業的男學生，今年6月遭到同學發現，在校內以手機偷拍女同學裙底風光，如今事隔半年，受害人氣炸指出，不僅沒有半點悔意，也沒有對受害者道歉，還交了新女友。還有知情人爆料，男學生在信義區撿屍，看到女生醉倒就偷拍胸部，甚至外流多部跟女生打炮的影片。

女網友（＠hagissyu）在Threads發文，男學生偷拍多位女生裙底風光，「趁女同學走樓梯，藉口說讓女生先走，實則在偷拍裙底，手法相當嫻熟」，有許多受害者被診斷出創傷後壓力症候群；事情曝光後，男學生半點悔意都沒有，也沒有對受害者道歉，甚至對留言的網友提告妨害名譽。

女網友透露，男同學上大學後過著多采多姿的生活，還交了新女友，常常在IG分享出遊玩樂的照片，「他還有共犯喔，還是個女生，那個共犯拿他手機翻拍並轉傳給其他人，知情不報還成為加害者，被發現後辯稱是為了要報警才翻拍，結果翻拍過程中嘻皮笑臉的。」

留言區，還有網友爆料，「他做的根本不只這些，還有去信義區撿屍，看女生喝醉倒在路邊就蹲下來拍人家胸部，還在外流網站存女生摸下面的影片，還有錄影自己打炮的影片，全部都被外流出去，這些全部都是在警察局看得到，我們這些女生到底要承受多久的傷害跟痛苦，做的事情根本不只偷拍，還有一堆人包庇他，到現在大學還不知悔改，也根本還沒被關也沒有賠錢更沒有悔改，開庭都還沒開，在大學又亂搞亂講話又想約女生出門。」

一名受害女網友也留言，「這個色狼以前在高中都會突然出現在我旁邊跟我搭話，有一次要下樓梯他還叫我先走，我還問他為什麼，真沒想到他會這麼噁，到現在完全沒收到任何犯人的一句道歉，他們卻是過蠻爽的」。另一名受害者則留言，「這噁男半夜打給我，跟我說去夜店沒有捷運可以回家，喝醉了要來我家睡覺。」

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

