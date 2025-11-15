館長遭爆逼員工「傳私照給館嫂」　律師：面臨5年以下有期徒刑

▲館長遭毀滅式爆料。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅館長近日爭議不斷，昔日戰友、元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉14日開直播，毀滅式爆料館長惡行。其中提到館長性功能不濟，要求小偉拍生殖器的照片給老婆看。對此，律師李怡貞就在粉專發文，表示若爆料屬實，光是「強迫特助拍鳥、強迫特助滿足太太慾望」這件事，就可能牽涉刑責。

李怡貞文章開頭直說，「就不說其他的了，如果這個爆料屬實，單憑去強迫特助拍生殖器官，強迫特助去滿足自己的太太的慾望」就已犯法。她指出，撇除刑法第319-2條不談，若以強暴、脅迫、恐嚇等違反本人意願的方式攝錄性影像，「將面臨5年以下有期徒刑，並得併科50萬元以下罰金。」

另外，當中甚至可能牽涉「強制性行為既遂的間接正犯」的問題，「如果館長老婆與特助都沒有想要的話啦，但是，畢竟叫了第二次，可能是真的是單純有人三公分的問題。」

接著語帶諷刺說，她所看到的是「鋼鐵硬漢對老婆深深的愛，以及對自己不足之處的強烈補償心態。只不過，撇除的，不知道能不能撇除耶…」她也在留言處直嘆，「到底是有多不足成需要這樣……」

據前員工與PTT鄉民整理出的懶人包，指控內容從金錢糾紛、私生活爭議到形象反差等全包，其中更包含貼身特助小偉的性騷擾指稱。消息一出火速在社群炸裂，討論度飆升。