大師兄爆料館長8大惡行「過1天風向竟變了！」　PTT揭敗筆：豬隊友

▲館長透過直播回應，否認所有指控。（圖／翻攝自李慶元臉書、館長YT）



記者施怡妏／綜合報導

網紅館長陳之漢遭「成吉思汗健身俱樂部」元老級員工李慶元、公司總監吳明鑒與高階主管小偉直播爆料，內容包括性騷、不當要求、投資黑幕與中國資金等多項爭議，館長則否認所有指控。事件爆發後，有網友表示，本來以為館長慘了，這一波應該就「下去了」，但現在風向卻180度大轉變，有網友點出原因。

原PO在PTT發文，「 一覺起來館長風波風向怎麼大變了？！」「大師兄」李慶元與高階主管小偉，開直播毀滅式爆料，網路上出現許多嘲笑館長的貼文，本來以為館長這一波「涼涼的」，沒想到館長昨日開直播澄清，今日風向竟然變了，變成前員工抹黑，驚呼「館長有什麼魔法？！太神奇了。」

貼文曝光，網友點出關鍵原因，「那個錄音檔太刻意，引導對話，錄的人一搭一唱，有目的性引導」、「問就是講到錢整個失焦」、「雖然館長行為是性騷擾，但另一邊也不是什麼好人」、「沒有打到點上，反證明館長有情有義重信譽」、「拿不出殺傷性證據，而且頂多算館長個人性癖奇特，這有什麼好打？」

有網友提到，大師兄在直播中抱怨，館長便當店要求用頂級食材又守勞基法，讓經營困難，還曾勸館長不要守法，「對方太廢了，尤其大師兄，勞基法那段是豬隊友最佳範例」、「遵守勞基法，便當最頂。這臥底吧」、「根本反向抹黑，說他遵守勞基法、東西原料用好的...笑死」、「聽他講完都想去吃看看便當了」。