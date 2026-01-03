全球5大火藥庫　專家「點名金門」：恐成中國測試場

▲俄羅斯總統普丁、中國國家主席習近平、北韓最高領導人金正恩登北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）



隨著全球局勢持續動盪，外界擔憂引發末日衝突的風險已達到前所未有的高度。專家警告，2026年全球地緣政治依然不安，普丁發動的烏俄戰爭即將進入第四年，且毫無停止跡象。目前全球共有5個地區可能成為引發全面大戰的「火藥庫」，其中專家更直指，中國可能在2026年將金門當作測試國際底線的戰場。

金門群島：中國入侵的測試場

前情報員英格拉姆（Philip Ingram）指出，位於中國沿海、擁有15萬人口的金門群島，極可能成為北京測試台灣底線的目標。他分析，中國只需動用極小規模的武力就能輕易接管金門，並藉此觀察國際社會的反應。

英格拉姆表示，北京可能在2026年將此地作為「測試場」，衡量國際間的意志力；若習近平真的發動入侵，曾承諾捍衛台灣的美方，極可能由川普（Donald Trump）下令採取軍事行動。

加勒比海：川普重兵集結

加勒比海地區近期戰雲密布，川普為了對抗委內瑞拉獨裁者馬杜洛（Nicolas Maduro），已在該區部署軍艦、戰機甚至 B-52 轟炸機，並針對疑似毒梟對象發動攻擊。英格拉姆強調，這種規模的武力集結通常意味著準備動武，該區局勢隨時可能迅速引爆。

芬蘭灣：普丁轉移戰爭焦點

在歐洲，芬蘭、愛沙尼亞與俄羅斯之間的芬蘭灣已成為衝突前線。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的部隊被指控在此破壞海底電纜、派遣無人機侵擾領空。

專家認為，普丁正利用此戰略位置轉移歐洲對烏俄戰爭的注意力，並預計在2026年透過「影子艦隊」加強對歐洲大陸的破壞行動。

霍爾木茲海峽：中東能源咽喉

中東局勢則緊盯霍爾木茲海峽，這條水道掌控全球五分之一的石油供應。專家擔憂，伊朗最高領導人哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）若因以色列攻擊而感到被逼入絕境，可能會像「困獸之鬥」般關閉海峽進行報復，屆時將對全球經濟造成毀滅性衝擊。

首爾：金正恩有俄國撐腰更不安穩

南北韓維持數十年的和平現狀顯得搖搖欲墜。北韓領導人金正恩因在2025年取得多項外交突破，且持續為俄羅斯提供烏俄戰爭所需的兵力與彈藥，與普丁關係日益緊密。

在有俄方撐腰且自信心膨脹的情況下，這位難以捉摸的獨裁者恐讓朝鮮半島局勢更趨不穩。