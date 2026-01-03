川普威脅介入伊朗動亂　怒嗆「子彈已上膛」

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

伊朗近日爆發大規模反政府示威，抗議活動迅速蔓延全國並傳出流血衝突。對此，美國總統川普（Donald Trump）於2日發出強烈警告，強調美軍已經「子彈上膛」，若伊朗當局持續向示威者開火，美國隨時準備採取行動援助抗爭民眾。

川普強硬發聲：美軍已「子彈上膛」

根據《路透社》報導，針對伊朗連日來的動盪，川普在社群平台上發文指出，美國正密切關注情勢發展，並明確表示，「我們已經子彈上膛，準備就緒。」這並非川普近期首次對伊朗採取軍事動作，去年6月美國就曾轟炸伊朗核設施，配合以色列空襲德黑蘭的原子計畫與軍事領袖。

川普雖然發出威脅，但並未具體說明美國可能採取的行動細節。回溯川普的第一任期，他曾在2018年單方面退出伊朗核協議，並對德黑蘭發起「極限施壓」的廣泛金融制裁。

伊朗西部淪戰場 官員：絕不寬貸

這場由通膨飆升引發的抗議，已在伊朗西部省份演變成致命衝突。根據伊朗官方媒體與人權組織報導，自上月31日以來已造成至少10人死亡，死者中包括一名隸屬於精銳革命衛隊準軍事組織「巴斯基」（Basij）的成員。

▲伊朗因貨幣貶值各地爆發示威衝突。（圖／達志影像／美聯社）



伊朗西部一名地方官員透過國務媒體發出警告，強調任何非法集會都將面臨「果斷且絕不寬貸」的處置。網路流傳影片顯示，深夜有民眾聚集在焚毀的警局前，現場傳出零星槍聲，群眾對著官方人員痛罵「無恥」。在南部城市扎黑丹（Zahedan），示威者甚至高喊「獨裁者去死」。

德黑蘭反擊：美國干涉將拖垮中東

面對川普的威脅，伊朗國家安全會議負責人拉里賈尼（Ali Larijani）反唇相譏，指責川普正在進行一場冒險行為。他警告，美國若干涉伊朗內政，將導致整個中東地區陷入動盪，並呼籲美國人民應該看好自己的士兵。

此外，伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼（Amir-Saeid Iravani）也致函安理會，要求譴責川普的言論，並強調美國必須為任何非法威脅所引發的後果承擔全責。