高市早苗言論風波未息　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

▲日本首相高市早苗與中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

日本與中國最近因「台灣有事」議題而導致緊張情勢升溫！新任日本首相高市早苗談及日本可能在台海衝突中行使集體自衛權，引來中國強烈不滿。彭博分析師指出，中國最少有4項手段能對日本展開經濟報復，從觀光管制、稀土出口到企業調查與文化封鎖皆可能成為施壓工具。

專家警告，若情勢持續惡化，將使本就面臨經濟挑戰的日本承受額外風險。

綜合外媒報導，高市早苗的相關談話被北京當局視為挑釁，中國指控她威脅國家安全宇中國核心利益，讓中日關係迅速緊張。彭博分析師表示，中方反應強烈，顯示可能已在規劃具體報復措施，且可能集中在經濟層面，因為中國仍是日本最大貿易夥伴，去年雙邊貿易額就突破3230億美元，衝突升級將使日本經濟受到衝擊。

彭博分析師提到的「第一招」可能從觀光下手。中國外交部14日發布公告，提醒赴日旅客恐面臨重大風險，外界視為是限制國民赴日旅遊的起點。一旦中國旅客減少，日本每年可觀的觀光收入將首當其衝。

第二項可能措施是出口管制，包括稀土等關鍵原料。儘管日本近年努力降低對中國依賴，但截至今年9月，中國稀土仍占日本進口量7成以上，重稀土更超過9成。若中國切斷供應，日本電子、汽車產業將承受重大壓力。

第三項手段是加強監管與調查在中國營運的日本企業，做法類似中美貿易戰期間對美企進行反壟斷程序。潛在目標包括東京威力科創、本田與豐田等深度依賴中國市場的大型企業。

第四項可能行動則是封鎖日本內容產業。2017年，南韓朴槿惠政府同意讓駐韓美軍部署薩德系統（THAAD，終端高空防禦飛彈系統）後，中國曾全面封鎖南韓娛樂內容。彭博分析師認為，若情勢惡化，日本電影、動畫等作品可能面臨被禁止進入中國市場的情況，甚至可能因法規理由而遭要求停業。

至於美國是否會介入仍未明朗。分析認為，川普政府可能支持盟友日本，但也可能基於維持與北京關係、確保關鍵礦物供應等考量而採取低調態度。