櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男畫面曝！　日餐廳怒公審

▲店家公開兩人的不正當行為。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／綜合報導

日本東京都澀谷道玄坂一家24小時營業的燒烤店近日在社群平台X上公開一段「活春宮」影片，只見有一名女子與一名非裔男性在店內廁所發生性行為，而且兩人甚至並非顧客，根本沒有消費，讓店家怒批「要激戰就去情侶旅館」。

根據店家描述，這起荒唐事件發生在11月9日凌晨時分。一名非裔男子與日籍女性在沒有點餐的情況下，直接走向餐廳後方的單人廁所。兩人在狹小空間內待了整整15分鐘，期間從內部傳出的聲響讓人不難猜測他們的行為。直到店員上前催促，這對情侶才一同走出廁所。

對於這種前所未見的狀況，店家在網路上發文痛斥，「我們在道玄坂營業一年多，這是頭一遭遇到這種事。」店家強調，附近情侶旅館林立，完全沒理由選擇餐廳廁所作為親密場所，「我們的用餐區和廁所並非旅館，想要打砲請前往飯店。」

由於廁所被拿來當作不正當行為的地點，店家原本打算報警處理，並宣稱「不接受任何道歉」。不過事後態度軟化，先後接受了女方和男方的當面致歉。店家最終發出聲明表示，雖然無法透露道歉和賠償的具體內容，但考量到兩人的反省態度，決定給這對年輕人改過自新的機會，同時也下架相關影片。